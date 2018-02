"I to prawica jest? I to ludzie są?". Ojciec Rydzyk krytykuje PiS

Atakował zwolenników likwidacji hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Wypowiedź nieznanego młodego mężczyzny w TV Trwam podbiła internet. Okazuje się, że dyrektor stacji o. Tadeusz Rydzyk ma podobne zdanie na ten temat. Jednocześnie miażdży pomysł PiS.

Krytyczne słowa dyrektora TV Trwam dotyczące projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cytuje "Super Express": Te futerka przejmie kto? Niemcy i Rosjanie najpierw. Czy kto jeszcze? I kotka żałować. Do więzienia wsadzą. Tu się szanuje zwierzątka. Trzeba je szanować, ale równocześnie zabija się dzieci w Polsce. I mówią, że to są katolicy. Pewnie wszyscy byli w kościele na Boże Narodzenie. I co to jest? To jest jakaś schizofrenia. Tu się zastanawiają nad tymi futerkami, rozdzierają szaty. Ale człowieka wolno zabić. I to prawica jest? I to ludzie są?. Rozmawiałem z człowiekiem, który hoduje w Polsce zwierzęta futerkowe, nabrane kredyty, siedem tysięcy ludzi pracuje i gdzie oni teraz mają pójść? Na bruk? Kto zapłaci za te kredyty, kto zapłaci za to wszystko?