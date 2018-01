Jarosław Kaczyński zaangażowany w kampanię antyfutrzarską. Jak do tego doszło?

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął udział w dwóch filmach w ramach kampanii broniącej zwierząt futerkowych. W kontekście tych produkcji padają dwa nazwiska.

Według tygodnika Wyszyńskiemu, który nagrał pierwszy film z udziałem Kaczyńskiego, udało się dotrzeć do prezesa dzięki znajomości z córką Krzysztofa Czabańskiego. To poseł, który próbuje wprowadzić zakaz hodowli zwierząt futerkowych.

Wyszyński przyznał, że zna córkę polityka kilkanaście lat. - Razem byliśmy wolontariuszami w schronisku dla zwierząt - mówił. Zaznaczył jednak, że do zaangażowania Kaczyńskiego "żadne znajomości nie były potrzebne". - Po prostu zadzwoniliśmy na numer stacjonarny do sekretariatu, być może nawet rozmawialiśmy z panią Basią. I po dwóch tygodniach zostaliśmy przyjęci - mówił.

Nie wszyscy wierzą Wyszyńskiemu. - Bez tej znajomości on nie dostałby się do Jarosława. Zresztą cała ustawa jest dziełem ekologów, Czabański tylko przyniósł ją do Sejmu. Na pewno projekt wymaga dopracowania, pełno w nim zapisów, dla których trudno będzie znaleźć poparcie w Sejmie. Przykład? Zakaz występów zwierząt w cyrku. Nie sądzę, by większość posłów to poparła - powiedziała "Newsweekowi" osoba z władz PiS.