"I o to chodzi". W najpiękniejszej kawiarni świata grają Zenka

New York Cafe w Budapeszcie szczyci się tytułem najpiękniejszej kawiarni na świecie , która gościła wiele sławnych osobistości ze świata sztuki czy literatury. Zaprojektowana przez Alajosa Hausznamma, została otwarta w 1894 r. Jej wnętrza, utrzymane w stylu włoskiego renesansu, przyciągają uwagę marmurami, złotymi freskami i sztukaterią .

"Czy ktoś by mi uwierzył, gdybym napisała, że wczoraj w New York Cafe w Budapeszcie pan grający na skrzypcach zapytał nas, skąd jesteśmy i po usłyszeniu, że z Polski, zagrał nam 'Przez Twe oczy zielone' i 'Miłość w Zakopanem'? Nie? To dobrze, że mam nagranie" - napisała turystka na platformie X.