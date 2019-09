Huragan Dorian. Wyspa Wielkie Abaco w oku huraganu. Są pierwsze zdjęcia zniszczeń

Pierwsze uderzenie huraganu Dorian wyspa Wielkie Abaco ma już za sobą. Ale to jeszcze nie koniec piekła. Gdy wyspa znalazła się w oku huraganu i wiatr ucichł, mieszkańcy natychmiast wyszli na zewnątrz, by udokumentować zniszczenia. Filmy, które trafiły do sieci, są wstrząsające.

Pierwsze zdjęcia z Bahamów. Huragan wciąż szaleje (twitter.com)

Połamane drzewa, zalane ulice, domy, drogi. Łodzie pływające do góry dnem po ulicach, pozrywane dachy i zniszczone domy. Tak wygląda wyspa po przejściu pierwszego ataku huraganu.

Natychmiast po tym, jak wiatr na chwilę ustał ludzie wybiegli ze swoich schronień. Filmowali to, co huragan zrobił z ich domami i samochodami.

Zniszczenia są porażające.

Nagrania wideo zobaczyli także synoptycy z amerykańskiej agencji meteorologicznej NOAA. natychmiast zwrócili się za pośrednictwem Twittera do ich autorów, by jak najszybciej poszukali schronienia.