Hugh Grant wściekły na Borisa Johnsona. "Spier... ty gumowa zabawko"

Znany brytyjski aktor Hugh Grant ostro skrytykował premiera kraju Borisa Johnsona. Upust swojej frustracji dał na Twitterze. Wściekłość Granta wywołały plany szefa brytyjskiego rządu ws. brexitu.

"Nie zje... przyszłości moich dzieci. Nie zniszczysz swobód, o które walczył mój dziadek w dwóch wojnach światowych. Spier... ty przereklamowana gumowa zabawko do kąpieli" - czytamy na Twitterze artysty.

W ten sposób aktor skomentował fragment wywiadu dla BBC, w którym premier Boris Johnson przedstawiał plany swojego rządu na najbliższe miesiące. Polityk podkreślił, że nie zamierza czekać do chwili, w której brexit zostanie przeprowadzony, gdyż zamierza przystąpić do "realizacji planów dalszego rozwoju kraju". Johnson podkreśla również, że nowy rząd przygotował wiele projektów, które doprowadzą do podniesienia bezpieczeństwa, poprawienia poziomu edukacji oraz modernizacji infrastruktury. - Te zmiany przeniosą nas w przyszłość o dziesięciolecia - zapowiedział.