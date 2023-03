Przestał karmić psa. Powód przeraża

Anna Małecka ze stowarzyszenia Help Animals poinformowała w rozmowie z agencją, że pies był bardzo wychudzony. - To był dramatyczny obraz. Labradorka była smutna i wycieńczona. Nie miała siły, by samodzielnie opuścić boks. Odebraliśmy ją stamtąd w asyście policji - powiedziała.