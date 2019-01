Hotel socjalny powinien być pusty, bo stwarza zagrożenie. A lokatorów przybywa

Patowa sytuacja - znaleźli się w niej mieszkańcy hotelu socjalnego w podszczecińskim Załomiu. Budynek, który jest obecnie domem dla kilku rodzin, od dawna nie spełnia warunków mieszkaniowych. Ludzie się nie wyprowadzają, bo nie mają gdzie się podziać i przychodzą kolejni. Miasto chce dać temu kres.

Już w 2009 r. komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydał decyzję zakazującą użytkowania budynku. Jednocześnie zobowiązał jego zarządcę do dostosowania pomieszczeń do wymogów, które powinny spełniać lokale mieszkalne. Tak się jednak nie stało.

Co więcej, ówczesny zarządca - Załom-DomService - zrezygnował z zarządzania. W 2011 roku dzierżawić grunt zaczęło Stowarzyszenie Lokatorów Budynku przy ul. Kablowej. Umowę zawarło z zarządcą - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska. Właścicielem nieruchomości jest natomiast Skarb Państwa.

Porozumienie tylko na papierze

Ważnym momentem dla Stowarzyszenia i tym samym dla lokatorów budynku było zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Szczecin. Zakładało ono, jak mówi Klek, "systematyczne opróżnianie budynku". Co roku z dwóch lokali do wyremontowanych lokali komunalnych mieli być wyprowadzani lokatorzy. Dzięki tym ustaleniom, jak mówi Klek, wyprowadziło się osiem rodzin z małymi dziećmi, czyli w sumie ponad 30 osób.

- Do miasta zaczęły trafiać sygnały, że porozumienie nie jest w tym punkcie przestrzegane - podkreśla Klek. Jak dodaje, "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wysłał pismo do Stowarzyszenia o pilne przesłanie informacji, czy wywiązuje się z obowiązku niewynajmowania oraz nieoddawania do bezpłatnego używania zwolnionych lokali". Nie było jednak odpowiedzi.