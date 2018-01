Hotel poniżył klientkę. To był wielki błąd

Zakopiańska Willa "Karpatia" przeprowadziła zmasowany atak na klientkę, która wystawiła mu negatywną opinię. W postach, które upubliczniła bliska jej osoba, administrator strony m.in. nazwał kobietę "pijaczką". W odpowiedzi użytkownicy serwisu Wykop.pl "zniszczyli" hotel.

Otóż, wyciekło nagranie na którym szefostwo Willi zgodnie stwierdza, że nie poczuwa się do winy, a osoby, które zwracały im uwagę, musiały przygotować się na obelgi i groźby. W tej chwili do hotelu nie można się dodzwonić, bo już nie istnieje. A właściwie, to zmienił nazwę, co i tak koniec końców nic nie dało. Wykopowicze i to wyłapali. Z nimi się po prostu nie zadziera.