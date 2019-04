"Hostessa, modelka, fotomodelka". Kim jest kobieta, która oskarżyła Bieniuka

28-letnia kobieta, która oskarżyła byłego piłkarza Jarosława Bieniuka o gwałt to znana bywalczyni tanecznych klubów w Sopocie. Do tego fotomodelka, hostessa i przez jakiś czas partnerka współzałożyciela kontrowersyjnej Zatoki Sztuki w Sopocie. Jej odważne zdjęcia można nadal bez trudu oglądać w sieci.

Jarosław Bieniuk zapewnia, że jest niewinny

Czerwiec 2018. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku kieruje do sądu akt oskarżenia ws. tzw. łowców nastolatek. Główny podejrzany Krystian W., ps. Krystek słyszy 65 zarzutów, głównie dotyczących działań przeciw wolności seksualnej, m.in. gwałtów czy obcowania płciowego z małoletnimi. Razem z nim prokuratorskie zarzuty dostaje Marcin T. To współzałożyciel sopockiej Zatoki Sztuki. Miejsca tak samo znanego, jak i kontrowersyjnego.

Śledczy zarzucają Marcinowi T. m.in. obcowanie płciowe z małoletnimi kobietami. Usłyszał w sumie 5 zarzutów. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, po wpłaceniu 30 tysięcy złotych kaucji przebywa na wolności. Proces z jegu udziałem ruszył w styczniu tego roku.

Monitoring spod hotelu

To właśnie z Marcinem T. widywano przez długi czas 28-letnię kobietę, która powiadomiła prokuraturę o gwałcie. Nieoficjalnie, to on po zdarzeniu zawiózł ją do szpitala na badania i obdukcję. – Kiedy tylko powiązaliśmy te dwie osoby, sprawa zaczęła być niejednoznaczna – mówi nam jeden ze śledczych.

Do zdarzenia doszło w piątek 12 kwietnia w Sopocie. Wieczorem w towarzystwie jeszcze jednej pary, Bieniuk wylądował w hotelu z brunetką. Kiedy znajomi opuścili hotel, były piłkarz miał uprawiać ostry seks ze znajomą. Po upojnej nocy, odprowadził kobietę do taksówki. Nagrały to kamery monitoringu.

Według śledczych, to jeden z kluczowych dowodów na korzyść Bieniuka. – Z jednej strony mamy informację od kobiety, że Jarosław B. ją zgwałcił. Czy w takiej sytuacji facet odprowadza do auta kobietę i żegna się jak ze znajomą? – mówi nam nasze źródło.

Zdjęcia nadal w sieci

Kim jest 28-latka, która oskarżyła sportowca o gwałt? To mieszkanka Sopotu, bywalczyni modnych trójmiejskich klubów. A w przeszłości fotomodelka. Na jednej z modelingowych stron swoje doświadczenie w pracy z fotografami określa na trzy gwiazdki. W rubryce "zawód" podaje: hostessa, modelka, fotomodelka.Chwali się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i średnią języka hiszpańskiego. Zdjęcia jakie preferuje to: glamour, fashion portret, bielizna, projekty komercyjne.

Kobieta usunęła swój profil na Instagramie i na Facebooku. Ale w sieci bez trudu można odnaleźć jej odważne zdjęcia robione podczas profesjonalnych sesji. Jej wymiary? 166 cm wzrostu, 46 kg, 90 cm biust, 63 cm talia, 88 cm biodra, oczy niebieskie, kolor włosów: brązowy.

Jak ujawnił w czwartek onet.pl, wygląd kobiety zmieniał się szybko, a ona równie szybko stawała się kimś ważnym w sopockim środowisku klubowym. Uczestniczyła tam w pokazach, np. promując alkohol w stroju kąpielowym czy odważną bieliznę. Współpracowała m.in. z Zatoką Sztuki i znaną dyskoteką Dream Club, czyli lokalami powiązanymi z Marcinem T. W ogłoszeniach szukała m.in. fotografów i wizażystek.

- Cały Sopot huczy, że ta Pani mocno słynęła z różnych tego typu zabaw, które odbywały się za obopólną akceptacją, ale podobno w otoczeniu jej jest ktoś, kto mocno ciśnie na wątek szantażu pod tytułem "zapłacisz a będziesz mieć spokój". Może warto to zbadać prokuraturo – napisał dzisiaj na Twitterze Marcin Dubieniecki, gdański adwokat i były mąż Marty Kaczyńskiej.

Jak wynika z naszych informacji, wątek ewentualnego szantażu sprawdzany jest przez Prokuraturę Rejonową w Sopocie. Nieoficjalnie chodzi o kilkaset tysięcy złotych w zamian za nienagłośnianie sprawy. Bieniuk, który sam zgłosił się do prokuratury, wyszedł w środę wieczorem i wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że jest niewinny.

Bieniuk na wolności

- Informacje pojawiające się w mediach na temat rzekomo zarzucanych mi czynów są szokujące, zarówno dla Państwa, jak i dla mnie. Oskarżenia te są nieprawdziwe i formułowane wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści materialnych. Pragnę podkreślić, że jestem niewinny, dlatego też niezwłocznie i dobrowolnie stawiłem się na posterunku policji. Od początku wyrażałem i w dalszym ciągu wyrażam swoją pełną gotowość do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu jak najszybszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji - napisał Bieniuk.

W ocenie prawników kobiety, wyjście na wolność sportowca nie zamyka sprawy. - Nasza klientka nie godzi się z twierdzeniem pana Jarosława. Uważa, że jego wypowiedzi są tylko strategią obrony. Póki co prokuratura nie umorzyła postępowania w zakresie zarzucanych przez klientkę czynów, tylko ograniczyła się do postawienia zarzutów co do ich części - twierdzi mec. Oskar Skibicki, pełnomocnik kobiety.

Bieniuk opuścił areszt za poręczeniem majątkowym w wysokości 20 tys. złotych. Został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz kontaktowania się ze świadkami. Zostały mu postawione dwa zarzuty udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego.

- Postępowanie w sprawie prowadzone jest nadal. Wykonujemy czynności, gromadzimy materiał dowodowy i analizujemy wyniki badań. Postępowanie trwa kilka dni i jakiekolwiek decyzje będą podejmowane w późniejszym terminie – informuje WP Mariusz Duszyński, prokurator okręgowy z Gdańska.