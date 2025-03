Tragiczny finał konkursu w jedzeniu naleśników. 38‑latka z Rosji nie żyje

"Komsomolskaja Prawda w Krasnojarsku" podała, że 38-latka z Kraju Krasnojarskiego na Syberii zmarła po zadławieniu się naleśnikami . Chcąc wygrać konkurs jedzenia naleśników na czas, który odbywał się z okazji tradycyjnej Maslenicy, kobieta wpychałą je sobie do ust i próbowała szybko połykać bez przeżuwania. Do tragicznego zdarzenia doszło we wsi Bieriezowskoje w rejonie kuragińskim.

Tegoroczna Maslenica obchodzona jest od 24 lutego do 2 marca, a od 3 marca rozpoczyna się Wielki Post, który potrwa do 19 kwietnia. Kraj Krasnojarski, gdzie doszło do tragedii, to drugi co do wielkości region Federacji Rosyjskiej, położony na środkowej Syberii. Zamieszkuje go niespełna 3 mln ludzi.