Horror na pokładzie Airbusa. Silnik samolotu eksploduje w powietrzu

Do łudząco podobnego zdarzenia doszło w sierpniu 2022 roku, kiedy to pasażerowie linii Viva Aeorbus byli świadkami eksplozji silnika podczas lotu z Meksyku do Los Angeles. Przerażeni pasażerowie obserwowali, jak tuż po starcie wybucha silnik, a ogromne płomienia pojawiają się tuż za skrzydłem samolotu. Piloci również zawrócili z trasy i szczęśliwie wylądowali na najbliższym lotnisku.