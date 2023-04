Horror ośmioletniego Kamila. Lekarze wskazują poważny problem

Horror ośmiolatka we własnym domu

Mały Kamil przeżył we własnym domu piekło. Jego 27-letni ojczym Dawid B. miał polewać chłopca wrzątkiem i kłaść go na rozgrzanym piecu. Oprócz tego miał go brutalnie bić i przypalać papierosami. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o usiłowanie zabójstwa dziecka.