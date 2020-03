Horoskop tygodniowy od 30 marca do 5 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu?

Horoskop tygodniowy wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Pojawienie się osoby z przeszłości zburzy spokój serca. Seria nieprzewidywalnych zdarzeń, doprowadzi do radości lub smutku.

Finanse: Dominacja w relacjach finansowych może doprowadzić do nieoczekiwanej wolty, bunt, widmo straty.

Praca: Twoja fachowość będzie w końcu doceniona. Prestiż i zadowolenie, dojście do apogeum.

Zdrowie: Możliwe drobne problemy skórne, sprawdź co może Tobie szkodzić. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy ryby

Ryby (19.02-20.03) Miłość: Niezauważanie okazji bądź niedocenianie partnera, dobre, trwałe podstawy związku, stabilność, adoracja, otwórz oczy.

Finanse: Gorsze czasy w finansach bądź wytrwały. Wsparcie osoby o wielkim autorytecie.

Praca: Nadmiar obowiązków, zamartwianie się. Osiągniesz swoje cele, stabilność, realizacja Twoich interesów.

Zdrowie: Dobre zdrowie, nie przesadzaj jednak z przyjemnościami. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy baran

Baran (21.03-19.04) Miłość: Będzie to tydzień przytłoczenia sprawami uczuciowymi, obawami czy podołasz. Zasięgnij informacji, przemyśl wszystko, podziel się swoim brzemieniem i podejmij decyzję.

Finanse: Świeże pomysły, zdrowy praktycyzm i Twoja siła przebicia doprowadzą Cię do celu, bez problemu wyjdziesz z najgorszych kłopotów.

Praca: Wszystko powoli zmierza we właściwym tempie do celu, nie śpiesz się. Pomyślność, przychylność losu i wsparcie znajomych będą Twoim orężem.

Zdrowie: Mogą pojawić się lekkie niedomagania z układem moczowym. Zadbaj o siebie, wyzdrowienie i nowe siły w nowym miesiącu. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy byk

Byk (20.04-22.05) Miłość: Spory w relacji, wzajemne przepychanie się kto ma więcej do powiedzenia w związku. Trudne wybory i jeszcze trudniejsze rozmowy.

Finanse: Trudności i niepewność wymuszą na Tobie refleksję, załatwienie spraw, które w przyszłości przyniosą owoce. Zły wybór czasem bywa lepszy od stagnacji.

Praca: Przyjaciółka z pracy pomoże Ci zawodowo. Radość, szczęśliwa zmiana na lepsze dzięki zaangażowaniu.

Zdrowie: Pełnia zdrowia, poczucie przepracowania, możliwa lekka dieta. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy bliźnięta

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Będziesz parł do przodu bez zastanowienia by osiągnąć Swoje cele. Trudności uczuciowe, nagły wybuch uczuć.

Finanse: Pewien stopień beztroski, folgowania swoim zachcianką może podważyć Twój budżet, wprowadź dyscyplinę.

Praca: Po dość ciężkich ostatnich tygodniach, potrafisz się już odnaleźć w nowej sytuacji, pogodzić przeciwieństwa i odnosić małe zwycięstwa.

Zdrowie: Drobne ograniczenia, możliwy ból zęba, nie przepracowuj się, nie bierz zbyt wiele na siebie. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy rak

Rak (22.06-22.07) Miłość: Serce zabije szybciej, otwarcie się na miłość i niestety zdanie się na decyzję drugiej osoby.

Finanse: Konieczność podjęcia radykalnych kroków, wzięcia sprawy we własne ręce. Znalezienie własnej drogi doprowadzi do sukcesu.

Praca: Wszystko płynie w wolnym tempie, działa to dla Twojego dobra. Sytuacja się polepszy z biegiem czasu.

Zdrowie: Problemy z trawieniem przestaną być Twoją udręką, dobra porada lub zasięgnięcie opinii przyniesie ukojenie. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy lew

Lew (23.07-23.08) Miłość: Ciężko pracujesz nad związkiem, masz poczucie niesprawiedliwości, dopada Cię lekka chandra. Doceń to co masz.

Finanse: Zbyt wiele chcesz zrobić naraz, współpraca pozwoli Ci łatwiej osiągnąć finansowe sukcesy. Ocali Cię od nietrafionych inwestycji.

Praca: Twoja postawa odbierana jest przez współpracowników jako pewna forma zadufania, mimo wszystko przeznaczone są Ci sukcesy. Postaraj się zdobyć zaufanie współpracowników.

Zdrowie: Dbaj o uszy i gardło, by się nie przeziębić na początku wiosny, troszkę zwolnij, daj sobie pomóc bliskim i znajomym. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy panna

Panna (24.08-22.09) Miłość: Konflikt, który wywołasz może zaburzyć Wasz związek, przysporzyć niepotrzebnych emocji i przerodzić się w wielodniowe naprawianie tego, co zostało powiedziane.

Finanse: Po ponurym czasie wreszcie wychodzisz z marazmu. Nowe szanse, ciężka praca doprowadzi Cię do upragnionego sukcesu.

Praca: Beztroska i zbytnia pewność siebie może uśpić Twoją czujność. Nie ulegaj kaprysom.

Zdrowie: Możliwy wymuszony odpoczynek, uporządkuj swoje myśli, niepotrzebnie się denerwujesz sprawami, na które nie masz po części wpływu. Konieczna rozwaga. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy waga

Waga (23.09-22.10) Miłość: Może pojawić się osoba, która namiesza Ci w głowie, co gorsza będzie dla Ciebie niedostępna, nieśmiałość.

Finanse: Mocne oparcie w rodzinie i bliskich pozwolą pokonać największe przeszkody. Pojawią się nowe szanse, okazje, sukces.

Praca: Masz poczucie krzywdy, oczekujesz zadośćuczynienia, przychylność tym razem Tobie nie sprzyja, pogódź się z losem, przyszłość może być tylko lepsza.

Zdrowie: Nie przesadzaj z napojami wyskokowymi lub łakociami, postaraj się podejść do nich z umiarem. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy skorpion

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Możliwość spotkania miłosnego, nowego początku, który daje pewność samotnym Skorpionom na stworzenie trwałej i harmonijnej relacji.

Finanse: Zniechęcenie, chęć pozostawienia wszystkiego za sobą. Fałszywe wyobrażenia, które jak szybko się pojawiły, równie szybko miną.

Praca: Czekanie wreszcie dobiega końca, podwyżka, awans, wsparcie przełożonych.

Zdrowie: Zjadają Cię nerwy, nie możesz ich tłumić w sobie, odreaguj w sporcie, rozrywce. Naucz się naprawdę odpoczywać. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy strzelec

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Nowe uczucie może się okazać nie takie piękne jak by się wydawało, pielęgnuj przezorność, klify są blisko.

Finanse: Zbyt wiele informacji naraz. Szansa łatwego zarobku na cudzej krzywdzie, wsparcie znajomych.

Praca: Szansa na nową pracę, trudny wybór, drobne przykrości. Decyzja, która zmienia wszystko.

Zdrowie: Uważaj na siebie, mogą pojawić się problemy z kręgosłupem, nie forsuj się. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Możesz dowiedzieć się czegoś co sprawi Tobie przykrość, możliwa nieuzasadniona zaborczość, zastanów się, czy obecna sytuacja Ciebie nie przerasta.

Finanse: Zadowolenie i pewność osiągnięcia sukcesu, musisz jedynie uwierzyć w siebie, przełamać bariery, które Ciebie krępują.

Praca: Dasz się zaskoczyć sytuacją, odprężenie i tak wszystko z czasem wyjdzie na Twoją korzyść.

Zdrowie: Możliwe problemy z układem hormonalnym, negacja, wyzdrowienie jest na wyciągnięcie ręki. Więcej dowiecie się u Eksperta!

