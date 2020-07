Horoskop tygodniowy na 20-26 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu?

Horoskop tygodniowy wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: W tym tygodniu możesz być nieco zmartwiony sytuacją uczuciową, bo będziesz odczuwał, że uczucie stopniowo gaśnie i nie widzisz ciekawego naszego życia we dwoje.

Praca: W tym tygodniu nie za wiele będzie się działo, raczej czeka Cię nudne rutynowe wykonywanie obowiązków.

Finanse: Zanim wydasz pieniądze, dokładnie ustal plan wydatków.

Zdrowie: Odpoczywaj na powietrzu. Tylko w ten sposób obudzisz swoje energie. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy ryby

Ryby (19.02-20.03) Miłość: Aktualny czas to czas, kiedy spotka cię wiele radości. W partnerstwie możesz liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie, a samotne Ryby poznają kogoś z granicy.

Praca: To będzie dla ciebie dobry czas, mimo, że będziesz miał ochotę na wypoczynek to podejmiesz takie kroki, które zapewnią ci stopniowe wspinanie się po szczeblach kariery.

Finanse: Niestety, ale czekają cię straty i ubytki wskutek niezaplanowanych wydatków. Uważaj, żeby nie zostać wykorzystany finansowo.

Zdrowie: Nie zapominaj o odpowiedniej ilości snu. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy baran

Baran (21.03-19.04) Miłość: W miłości uważaj na swoje nostalgie, bo zechcesz po zdrapywać trochę starych ran.

Praca: W tym tygodniu będziesz pełny energii i chętny rywalizacji. W pracy zdecydowanie postawisz na swoim.

Finanse: Pieniądze na koncie w normie, ale kontroluj swoje wydatki.

Zdrowie: W weekend zadbaj o relaks na świeżym powietrzu, dzięki temu naładujesz akumulatory na przyszły tydzień. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy byk

Byk (20.04-22.05) Miłość: W miłości szczęście będą mieć wolne Byki, bo nie zabraknie okazji do przygód i spotkań. Zajęte zaś raczej będą nudzi ci się w domu.

Praca: Aktualny tydzień przyniesie Ci nowe wydarzenia w sferze zawodowej. W trudnych sprawach możesz liczyć na pomoc przychylnych Ci ludzi.

Finanse: Nie ma co liczyć na większy napływ gotówki dlatego rozsądnie gospodaruj tym co masz.

Zdrowie: Zadbaj o swoją urodę! To dobry czas na depilację czy wizyty u fryzjera. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy bliźnięta

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Przed tobą bardzo aktywny czas w życiu uczuciowym. W miłości będziesz chciał mieć wszystko, stawiając swoje wybory na jedną kartę. Zajęte Bliźnięta nie powinny przesadzać z oczekiwaniami wobec partnera. Wolne mają dobry czas na poszukiwania miłości.

Praca: W tym tygodniu staniesz się bardziej aktywny i pełny inwencji twórczych. W pracy uda ci się zrealizować swoje najbardziej ambitne projekty.

Finanse: Nie chwal się dopóki, nie ma czym!

Zdrowie: Pamiętaj o tym każdego dnia, by umieć panować nad nerwami, jeśli nie chcesz szkodzić własnemu zdrowiu. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy rak

Rak (22.06-22.07) Miłość: Przed tobą bardzo udany tydzień. Spędzisz ten czas w gronie najbliższych przy grillu albo gdzieś na plaży. Wolne Raki mogą liczyć na przyjemne flirty.

Praca: W pracy będziesz musiał się skupić na tym, żeby dopilnować jakieś niezałatwione sprawy, zwłaszcza jeśli wybierasz się na urlop i nie chcesz być z niego wezwany.

Finanse: Przeliczysz oszczędności i okaże się, że stać cię na to, by trochę poszaleć.

Zdrowie: Ruszaj się, a będziesz mieć więcej energii! Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy lew

Lew (23.07-23.08) Miłość: To nie będzie dla ciebie łatwy czas. Trudno ci się będzie wyzwolić z myśli o kimś z przeszłości. Może dokuczać Ci poczucie straconego życia. W weekend nawiązuj nowe znajomości, niektóre z nich mogą okazać się trwałe.

Praca: Mimo urlopowej aury czeka cię dosyć aktywny tydzień. To odpowiedni czas na działanie, ale tylko z dobrym planem!

Finanse: W finansach zawalcz o większe pieniądze albo oddanie ci starych długów.

Zdrowie: Zadbaj o właściwą dietę, a od razu lepiej się poczujesz. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy panna

Panna (24.08-22.09) Miłość: To nie będzie łatwy czas w miłości. Jeśli jesteś z kimś związany albo na kimś ci zależy to nie wstydź się okazywać uczuć inaczej nie ma co liczyć na poprawę.

Praca: W tym tygodniu w pracy poradzisz sobie z każdym wyzwaniem i nikomu nie uda ci się zatrzymać twojej energii gotowej do działania.

Finanse: Szukaj lepszych pomysłów na zarabianie pieniędzy.

Zdrowie: W weekend szukaj takiej formy rozrywki, która pomoże ci się zrelaksować. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy waga

Waga (23.09-22.10) Miłość: Będziesz bardzo radosny z czekających ciebie wydarzeń. Wolne Wagi wreszcie na swojej drodze mają szansę spotkać miłość życia . Zajęte zaś spędzą wiele czasu ze swoją połową.

Praca: To nie będzie dla ciebie łatwy tydzień. Możesz mieć wrażenie, że czasami grunt usuwa ci się spod nóg. Lepiej unikaj poważnych rozmów z szefem, bo na tym stracisz.

Finanse: Wreszcie przestaniesz oszczędzać i wydasz kasę na letnie przyjemności.

Zdrowie: Warto wybrać na dłuższy spacer i trochę się rozruszać, a najlepiej chodź na spacery codziennie. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy skorpion

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Sprawy uczuciowe przyniosę wręcz mistyczne doznania, osobom, które poszukują miłości. Możesz mieć wrażenie, że spotykałeś kogoś, kto jest ci przeznaczony.

Praca: W tym tygodniu bez problemu uporasz się z obowiązkami, które od dawna zalegają w twojej szufladzie. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą zdobędą przewagę nad konkurencją.

Finanse: Większa ilość pieniędzy na koncie zmotywuje cię do zmiany.

Zdrowie: Uprawiaj sport w ciągu dnia, a wieczorem poświęcaj czas na zabiegi kosmetyczne. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy strzelec

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: W tym tygodniu będziesz bardzo zadowolony ze spraw emocjonalnych. Jeśli ci na kimś zależy wreszcie coś drgnie i sprawy ruszą w dobrym kierunku. Nie zabraknie okazji do spotkań towarzyskich!

Praca: To dobry czas na zrealizowanie swoich dawnych pomysłów. Nie bój się działać z rozmachem!

Finanse: Mimo, że letnia aura sprzyja wydatkom to jeśli nie chcesz mieć problemów musisz je kontrolować.

Zdrowie: To dobry tydzień, aby rozpocząć zmianę diety. Staraj się ograniczyć cukier i tłuszcz. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Aktualny tydzień sprzyjał będzie atmosferze serdeczności i wyrozumiałości. Jeśli szukasz miłości to spotkasz kogoś, z kim od razu poczujesz się blisko.

Praca: W aktualnym czasie czekają cię korzystne zmiany. Uda Ci się wyjaśnić skomplikowana sytuację. Osoby poszukujące pracy mają szanse znaleźć lepszą posadę.

Finanse: Towarzyszyć ci będzie tendencja do wzrostu dochodów, dzięki wcześniej podjętym wysiłkom.

Zdrowie: Stres da ci się we znaki. Szukaj więc odpowiedniej formy relaksu. Więcej dowiecie się u Eksperta!