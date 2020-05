Horoskop tygodniowy na 18-24 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Jakie niespodzianki zgotował Ci los w miłości, pracy, finansach i zdrowiu?

Horoskop tygodniowy wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Warto w tym tygodniu bardziej zwrócić się w stronę drugiej połowy, spytać o samopoczucie i okazać niezbędne wsparcie w razie potrzeby.

Praca: W tym tygodniu w pracy warto posłuchać bardziej doświadczonych osób. Nie wahaj się pytać o rady, to przyniesie Ci dużo korzyści.

Finanse: Finansowo świetny okres w którym będziesz zbierać plony z poczynionych wcześniej inwestycji. Teraz zobaczysz że się opłaciło.

Zdrowie: Zdrowie na bardzo dobrym poziomie w najbliższym tygodniu, będzie Ci towarzyszyć poczucie ogromnej energii życiowej. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy ryby

Ryby (19.02-20.03) Miłość: W tym tygodniu druga połowa doceni Cię za okazaną troskę i pomoc, będzie to też okres wspólnego budowania silnego związku.

Praca: W pracy Twoja pomoc okaże się wręcz niezbędna, zostanie to też bardzo dobrze docenione przez wszystkich wokoło.

Finanse: Pora na wyjście z finansowych kłopotów, najbliższy tydzień sprawi, że wreszcie uda Ci się nie martwić stanem Twego portfela.

Zdrowie: Powiedzenie” zdrów jak ryba”, idealnie się wpasuje w ten nadchodzący tydzień. Dobrą kondycje zdrowotną wykorzystasz na różne aktywności. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy baran

Baran (21.03-19.04) Miłość: Dobry czas dla Twego związku, zaczniesz więcej doceniać rolę partnera i otrzymasz zdecydowanie więcej wsparcia w tym czasie.

Praca: Dobry czas na rozwój zawodowy, zdecydowanie układ planet będzie sprzyjał wszelkim sprawom z tym związanym.

Finanse: W finansach też nie najgorzej, ten tydzień jest zdecydowanie Twój, dobry czas na różne inwestycje, które się zwrócą w przyszłości.

Zdrowie: Jak już wyżej wspomniałem to jest Twój tydzień, co tak samo dobrze odbije się na kondycji zdrowotnej. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy byk

Byk (20.04-22.05) Miłość: Uważaj na to co obiecujesz by nie okazało się bez pokrycia, nadszedł w końcu ten czas gdy druga połowa zacznie Cię rozliczać z obietnic.

Praca: Szykuje się okres wytrwałej mozolnej pracy, to powinno odbić się pozytywnie na przyszłości o ile nie będziesz się rozleniwiać.

Finanse: Jeśli masz jakieś zaległości finansowe to pora je rozliczyć, obecny układ gwiazd zmusza do rozliczeń i spłat różnych zobowiązań.

Zdrowie: W tym tygodniu nie będziesz mieć chęci na żadną aktywność fizyczną, pójdziesz w stronę relaksacji. Na szczęście na horyzoncie nie widać problemów zdrowotnych. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy bliźnięta

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Najbliższy tydzień będzie należał do tych spokojniejszych. To zapowiada dla Twojego związku okres względnej równowagi i zażegnania starych waśni.

Praca: W pracy powinni w tym tygodniu bardziej docenić Twoją zdolność negocjacyjną, to pomoże rozwikłać wiele spraw.

Finanse: W finansach najdzie Cię ochota na uregulowanie różnych zobowiązań, a także rozliczenie osób, które są wobec Ciebie coś dłużne.

Zdrowie: Nadchodzi okres czasu w którym odczujesz ogromny wzrost potencji życiowej, to naprawdę korzystny czas dla ducha i ciała. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy rak

Rak (22.06-22.07) Miłość: Nadchodzi okres czasu w którym zaczniesz bardziej doceniać chwile spędzone wspólnie z drugą połową, to czas ciepła i romantyzmu.

Praca: Najbliższy tydzień będzie sprzyjał uporowi w sprawach zawodowych, to jest bardzo ważne by w tym czasie osiągnąć wymarzony sukces.

Finanse: Finansowo niespodzianka, ten tydzień sprzyja dobrej passie. Pieniądze będą niemal na wyciągniecie ręki, warto więc po nie sięgnąć.

Zdrowie: Będziesz doceniać nasilenie dobrej energii w najbliższym czasie, to okres w którym aż rwać będziesz się do różnych aktywności sportowych. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy lew

Lew (23.07-23.08) Miłość: Dobra rada, nie daj się ponieść samouwielbieniu. Nie każdy partner będzie w stanie to zaakceptować na dłuższą metę.

Praca: Będziesz mieć w tym tygodniu głowę pełną pomysłów co aktywnie wzmocni Twoją pozycję zawodową, to szansa na rozwój w nowych dziedzinach.

Finanse: Finansowo bardzo dobra sytuacja, dzięki różnym nowym pomysłom usprawnisz swoją pozycję finansową.

Zdrowie: Jedyne na co można narzekać w najbliższym czasie to przemęczenie, stan twego zdrowia poza tym będzie świetny. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy panna

Panna (24.08-22.09) Miłość: W tym tygodniu załagodzisz wiele konfliktów z partnerem, będzie to też czas sprzyjający wspólnym romantycznym chwilom z drugą połową.

Praca: W zawodzie szereg nowych dróg pchających Cię ku rozwojowi. Dodatkowo zaczniesz odczuwać pozytywne efekty swych dotychczasowych działań.

Finanse: Bardzo dobra sytuacja finansowa, na tyle dobra by naszła Cię ochota, aby umilić sobie życie zakupem czegoś fajnego.

Zdrowie: Warto zadbać w najbliższym czasie o swoją kondycje fizyczną, napływ wiosennej energii będzie sprzyjać aktywności sportowej. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy waga

Waga (23.09-22.10) Miłość: W nadchodzącym tygodniu najdzie Cię ochota na rozliczanie drugiej połowy z różnych obietnic, oby nie skończyło się to konfliktowo.

Praca: W pracy będziesz odczuwać duży przypływ energii, rozwiązywanie nawet trudnych spraw okaże się nagle dziecinnie łatwe.

Finanse: W tym tygodniu powinna przyjść do Ciebie długo oczekiwana większa kwota pieniędzy, podreperuje to budżet w tych trudnych czasach.

Zdrowie: Może Ci czasem dokuczać rozdrażnienie w najbliższych dniach, aczkolwiek to powinno dosyć szybko mijać, zdrowie fizyczne bardzo dobre. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy skorpion

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: W najbliższych dniach warto bardziej skupić się na swoim związku, druga połowa odwdzięczy się niezbędnym wsparciem.

Praca: Czas na spore zmiany zawodowe, w tym tygodniu może dojść do ogromnych przełomów w tej sferze. Sytuacja będzie korzystna dla Ciebie.

Finanse: Finansowo skupisz się na wielu nowych inwestycjach, odezwą się też starzy dłużnicy. Okazuje się że byli błędnie oceniani przez Ciebie.

Zdrowie: Jedyne na co musisz uważać w tym tygodniu to możliwość pojawienia się problemów sfery trawiennej, lecz dolegliwości szybko miną. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy strzelec

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Druga połowa może poczuć się zbyt mało doceniona przez Ciebie, pamiętaj, aby nie być zbyt aroganckim wobec niej.

Praca: W pracy zyskasz niespodziewanie dużą przewagę, warto wykorzystać dobrą koniunkturę na poprawę relacji z przełożonymi.

Finanse: Pora zacząć rozliczać różne dawne zaległości finansowe, to bardzo ważne by najbliższy tydzień zakończyć z czystym kontem.

Zdrowie: Niestety musisz ograniczyć nałogowo zły tryb życia, warto zacząć uprawiać jakiś sport zamiast wciąż niszczyć organizm. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Najbliższy tydzień będzie sprzyjać wielu pojednawczym gestom zarówno z Twej strony jak i drugiej połowy, to też dobry czas na wspólne plany.

Praca: W pracy uważaj na dane wcześniej obietnice, pamiętaj, że przyjdzie kiedyś czas się z tego rozliczyć. Poza tym ten tydzień przyniesie niespodzianki.

Finanse: Jeżeli chodzi o Twoje środki finansowe, to w tej kwestii nie musisz się zupełnie obawiać, możliwa spłata od dawnego dłużnika.

Zdrowie: Zdrowotnie najbliższy tydzień zapowiada się nadzwyczaj dobrze, przypływ energii warto wykorzystać na aktywność fizyczną. Więcej dowiecie się u Eksperta!

