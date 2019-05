Horoskop dzienny na wtorek 7 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na wtorek 7 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na wtorek 7 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny przewiduje, że w najbliższym czasie będziesz musiał wykazać się asertywnością. Wśród twoich znajomych są osoby, które bez najmniejszych oporów wykorzystałyby twoją chęć pomocy. Pamiętaj, że nie ma niczego złego we wspieraniu innych, dopóki przebiega to z umiarem. Zachowaj równowagę w relacjach z innymi ludźmi. Jeżeli masz wrażenie, że ktoś cię wykorzystuje, warto mu to zasugerować. Pod żadnym pozorem nie wykonuj pracy za innych i reaguj, jeżeli ktoś będzie próbował przypisać sobie twoje zasługi. Pracowite osoby w najbliższym czasie zostaną nagrodzone. Nie bądź przesadnie skromny i nie umniejszaj swoich zasług w rozmowach z innymi ludźmi. Najwięcej zyskasz, gdy postawisz właśnie na szczerość.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Po trudniejszym okresie, wreszcie będziesz mógł liczyć na uśmiech losu w kwestiach finansowych. Chociaż już zaczynałeś tracić nadzieję, sprawy przybiorą sprzyjający dla ciebie obrót i twoja determinacja wreszcie się opłaci. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sprzyjająca sytuacją, zyskasz szansę na ponowne wzbogacenie. Postaraj się jednak umiejętnie gospodarować zyskanymi środkami i ułóż konkretny plan działa. Horoskop przypomina o celu, którym sobie wyznaczyłeś. Nie pozwól, by przyziemnie sprawy odciągnęły cię od spełniania marzeń. Jeżeli nie zwolnisz tempa w sprawach zawodowych, zyskasz dużą szansę na awans.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop przeczuwa nadejście sprzyjającego okresu dla rozwoju spraw sercowych. Przed tobą wiele wyzwań. Niebawem będziesz musiał odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Takie okoliczności będą także okazją do nawiązania nowych znajomości. Już dziś barany zaczną emanować pozytywną energią, dzięki której szybko przyciągniesz do siebie ludzi. Korzystaj z propozycji spotkań lub przejmuj inicjatywę i proponuj własne. Los przygotował dla ciebie pewną niespodziankę i stopniowo zaczniesz nawiązywać szczególną więź z osobą, której nie darzyłeś wcześniej zbyt dużą sympatią.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zgodnie z horoskopem, już niedługo będziesz musiał stawić czoło komplikacjom w relacjach rodzinnych. Bliska osoba boryka się z pewnym problemem, którego skutki stają się odczuwalne także dla osób trzecich. Zostaniesz postawiony w roli mediatora. Uważaj jednak, aby nie wydawać przedwczesnego osądu, dopóki nie zapoznasz się ze stanowiskiem obu stron. Miej na uwadze, że twoja opinia ma znaczenie i budzi respekt u innych. Próbując pomóc bliskim, nie mów tego, co najpewniej chcieliby usłyszeć i zamiast tego postaw na szczerość. Najgorsza prawda jest zawsze lepsza od najpiękniejszego kłamstwa, a zakopywanie problemów pod dywan nie jest równoznaczne z ich rozwiązaniem.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dostrzega, że do życia uporządkowanych, przyzwyczajonych do planowania bliźniąt wdziera się rutyna. Taki stan rzeczy skutecznie odbiera ci chęci do działania, dlatego warto postawić na zmiany. Zamiast nieustannie gnać do przodu, spróbuj cieszyć się z małych rzeczy i nauczyć żyć chwilą. Zamartwianie na zapas wprowadza do twojego życia zbędny mętlik i odziera z optymizmu. Los przygotował dla ciebie wiele okazji do rozwoju osobistego. Niestety, masz tendencję do wybiegania myślami w przyszłość i martwienia na zapas. Zmień podejście. Jeżeli pozwolisz sobie na odrobinę spontaniczności, wreszcie zrozumiesz, jak wiele okazji zdążyło cię ominąć.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ambitnym rakom często niezwykle trudno jest uzbroić się w cierpliwość. Twój horoskop dzienny przypomina jednak, że sukces przychodzi z czasem. Nie doszukuj się problemów tam, gdzie ich nie ma. Działania, które podejmujesz, aby osiągnąć cel, są słuszne i prędzej czy później zauważysz pierwszego efekty swojej ciężkiej pracy. Nie pozwól, aby frustracja, wzięła nad tobą górę. Jeżeli dokładnie rozejrzysz się wokół, że w podobnych sytuacjach jest wielu znajomych. Twoja przewaga nad nimi polega na tym, iż wiesz, czego chcesz i masz niebanalne pomysły, które dodatkowo przybliżają cię do celu. Poczekaj, a już niedługo wszystko ułoży się po twojej myśli.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś lwy są szczególnie nerwowe. Zgodnie z horoskopem dziennym, nieprzewidziane sytuacje losowe zmuszą cię do nagłej zmiany planów. Wkraczasz w trudny okres, w którym ciężko będzie ci pogodzić pracę z życiem prywatnym. Bliscy dostrzegają, że jesteś przemęczony i drażliwy, przez co bardzo się o ciebie martwią. Chociaż to niełatwe zadanie, spróbuj odgrodzić życie prywatne od zawodowego, a przez pewien czas nie dokładać im kolejnych trosk. Podczas spotkań rodzinnych unikaj również rozmów na temat pracy. Wiedz, że twoim najbliżsi również mają własne problemy i potrzebują twojego wsparcia.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop przewiduje, że nadchodzi sprzyjający moment do samorozwoju. Kluczem do sukcesu okażą się dyscyplina i sumienność, dlatego na pewien czas ogranicz błahe rozrywki, które nie wnoszą do twojego życia nic wartościowego. Panny są bardzo spostrzegawcze, jednak chociaż dostrzegasz wady innych, masz opory przed zwróceniem im uwagi. Niebawem nadarzy się okazja do pracy grupowej. Wówczas praca całego zespołu przełoży się także na twój sukces, dlatego powinieneś zmienić podejście. Nie ma niczego złego w konstruktywnej krytyce, a jeżeli zostaniesz postawiony na pozycji lidera, będziesz musiał korygować działania osób trzecich.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie pozwól, aby strach przed działaniem, blokował cię w spełnianiu marzeń. Twój horoskop podpowiada, byś reagował, jeżeli czujesz, że twoje stanowisko nie odpowiada kompetencjom. Przełam wewnętrzną barierę i zrób pierwszy krok, aby to zmienić. Masz niemałą wiedzę i duże doświadczenie, a mimo to zgadasz się wykonywać zadania, które nie odpowiadają twoim predyspozycjom. Zaufaj swojej intuicji. Gwiazdy podpowiadają, że w zaistniałej sytuacji dobrze jest podjąć pewne ryzyko. Jeżeli rozważasz negocjację warunków pracy, to odpowiedni moment. Natomiast, jeśli obecne stanowisko nie gwarantuje ci możliwości rozwoju, warto poważnie zastanowić się nad jego zmianą.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie zapominaj o ludziach, którzy w podali ci pomocną dłoń, gdy byłeś w tarapatach. Twój horoskop dzienny przewiduje, że niebawem nadarzy się okazja do okazania wdzięczności. Znajomi staną w obliczu trudnej decyzji, którą dodatkowo skomplikują piętrzące się problemy. Nawet jeżeli będziesz mieć na głowie masę innych obowiązków, zagospodaruj trochę czasu, aby ich wesprzeć. Miej jednak na uwadze, że są to ludzie bardzo dumni, którzy niechętnie mówią o swoich kłopotach. Z tego powodu powinieneś uzbroić się w cierpliwość i uważnie słuchać tego, co chcą ci przekazać. Prędzej czy później zdradzą, co jest przyczyną trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop sugeruje, żebyś w najbliższym czasie unikał sporów i bliższych kontaktów z konfliktowymi ludźmi. W twoim otoczeniu przebywają żądne sensacji, kłótliwe osoby, które najmniejszy problem potrafią podciągnąć do miana prawdziwej tragedii. Nie wnikaj w ich sprawy i postaraj się skoncentrować na własnych obowiązkach. Jeżeli masz taką możliwość, zamiast prac zespołowych, chętnie wybieraj zadania indywidualne. Zazdrośnicy bez większych oporów przypisaliby sobie twoje zasługi, dlatego powinieneś zachować szczególną ostrożność.