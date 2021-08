Horoskop dzienny na wtorek 31 sierpnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Wodnik (20.01-18.02) Wodnikom dzisiaj trudno będzie się skupić i podejmować decyzje. Nie będziecie zbyt aktywni ani skorzy do inicjowania większej dynamiki. Depresyjny nastrój utrzyma się właściwie do końca dnia. Będziecie drażliwi, a i otoczenie nie będzie wam ułatwiać zadania. Najlepiej byłoby zaszyć się w spokoju z ulubioną lekturą i pozostawić wszystko do uporządkowania w dniu następnym.