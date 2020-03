Horoskop dzienny na wtorek 31 marca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Horoskop dzienny dla wodnika

Baran (21.03-19.04) Dziś będziesz idealną osobą do rozwiązywania domowych konfliktów. Na dodatek możesz mieć okazję poznać nową osobę, która wpłynie znacząco na twoje plany zawodowe w przyszłości. Dzięki niej zrozumiesz, że pewne rzeczy trzeba zmienić i to bez względu na czas. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Byk (20.04-22.05) Dziś pozwól sobie no odrobinę luzu. Nie rozstawiaj bliskich po kątach, nie krytykuj wszystkiego i nie jedz za dużo. W nerwach potrafisz zjeść więcej niż normalnie. Jak energia Cię roznosi i potrzebujesz pozbyć się napięcia to poćwicz w domu. Ale nie za intensywnie. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Bliźnięta (23.05-21.06) Zauważysz, że dziś masz szczęście do nerwowych osób. Na dodatek ich napięcie zacznie się też tobie udzielać. A ponieważ nie będziesz mieć jak odreagować, a rozmowa z Partnerem lub przyjaciółką nie pomoże, to poczujesz się zmęczony i zirytowany na koniec dnia. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Rak (22.06-22.07) Uważaj na słowa i drobiazgi. Masz dziś zdolność do gubienia rzeczy albo zostawiania ich tak, że długo nie znajdziesz ich. Nie kłóć się z Partnerem i domownikami. Jak nie będziesz się z czymś zgadzać to po prostu ustąp dziś. Ten jeden raz nie zaszkodzi Ci. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Lew (23.07-23.08) Dziś masz dzień pełen ciekawych rozmów i wiadomości. Na dodatek możesz przekonać pewną osobę do swoich racji i planów. Postaraj się jednak unikać plotek, bo mimo, że tobie będą się one wydawać mało ważne to dla innych mogą się stać pożywką na większą aferę. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Waga (23.09-22.10) Dzięki własnej przezorności i intuicji unikniesz problemów. Szczególnie, że pewna osoba bliska Ci, powierzy Ci pewien sekret. Możesz też dziś zapragnąć nagle powiększyć rodzinę. Tylko wpierw porozmawiaj z Partnerem, by nie był on zaskoczony twoim nagłym pomysłem. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Strzelec (22.11-21.12) Mimo, że z rodzina spędzasz teraz więcej czasu to jednak nie traktuj tego jako obowiązek. Posłuchaj co mówią Twoi bliscy, co im sprawia radość i przyjemność. Jakie mają obawy i wątpliwości. To ważne, bo nie tylko pogłębicie łączące was więzi ale i odkryjecie pewne rzeczy, na które na co dzień nie zwracacie uwagi. Dowiedz się więcej u Eksperta!