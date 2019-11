WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 3 godziny temu Horoskop dzienny na wtorek 26 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na wtorek 26 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na wtorek 26 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Zastanów się, czy cel, który sobie obrałeś, nie zaczyna przysłaniać ci innych wartości. Stopniowej zmianie ulegają twojej priorytety, a skupiony na obowiązkach służbowych, nie masz zbyt wiele czasu dla twoich znajomych. Dobrze, że starasz się myśleć przyszłościowo, ale popadając ze skrajności w skrajność, wcale nie będziesz szczęśliwszy. Horoskop sugeruje, byś zatrzymał się w pędzie za karierą i na spokojnie ustalił sobie nową listę priorytetów. Możliwe, że cele, za którymi desperacko gonisz, wcale nie znajdują się na jej szczycie. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny zwiastuje rybom leniwy początek dnia. Zmęczony organizm potrzebuje regeneracji, dlatego wyjątkowo ciężko będzie ci się zmobilizować do wykonania nawet najprostszych obowiązków. Nie wiń się za taki stan rzeczy. Ostatnio pracowałeś na wysokich obrotach i masz pełne prawo czuć się przemęczony. Na szczęście napięty, pełne stresów okres wreszcie ustąpi, a ty zyskasz więcej wolnego czasu. Zatroszcz się o potrzeby swojej duszy i ciała. To dobry moment na wizyty u kosmetyczki, fryzjera oraz wszelkie metamorfozy wyglądu. Zacznij się również lepiej wysypiać. Uwierz, że nawet godzina snu więcej, dostarczy ci pokładów energii, dzięki którym skuteczniej uporasz się z obowiązkami dnia codziennego. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop radzi baranom nastawić się na aktywny dzień pełen rozmaitych wyzwań. Chociaż nieprzewidziane wydarzenia losowe skutecznie pokrzyżują ci plany, zmuszając do szukania alternatywnych rozwiązań, taka kolej rzeczy nie jest przypadkowa. Opaczność nad tobą czuwa, a barany zostaną poddane pewnej próbie. Nie unikaj spontanicznych wyborów i otwórz się na nowości, a poszerzysz swoje horyzonty. Nie wygrasz z rutyną, stojąc w martwym punkcie. Przestań opierać się zmianom i pozwól losowi wnieść do twojego życia powiew świeżości. To również dobry moment, aby wychylić się z kręgu dawnych znajomych. Dobrze jest mieć zgraną paczkę, ale czasem warto otworzyć się także na nowe towarzystwo. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Mierz siły na zamiary i podejmuj zadań wykraczających poza twoje obowiązki. Według horoskopu, tego dnia zamiast snuć wielkie plany, powinieneś wreszcie odpocząć. To nie jest dobry moment na dokonywanie nowych wyborów i podejmowanie trudnych spraw. W twoim życiu doszło ostatnio do prawdziwego zamieszania. Dzięki wytrwałości zdołałeś uporać się z pewnym problem, a teraz powinieneś pomyśleć o czynnościach, które ukoją zszargane nerwy. Będziesz mieć więcej wolnego czasu na swoje pasje. Pamiętaj, że hobby również nas rozwija. Zachowaj umiar między życiem prywatnym i zawodowym, a odzyskasz wewnętrzny spokój. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Przed tobą dzień pełen licznych wyzwań i atrakcji. Nie stresuj się, gdy niespodziewane wydarzenia pokrzyżują twoje plany, gdyż nic nie dzieje się bez przyczyny. Zwracaj uwagę na sygnały, które wysyła ci los. Na horyzoncie pojawią się nowe szanse i okazje. To dobry moment na remonty oraz wszelkie prace domowe. Pamiętaj o osobach, które mają wobec ciebie długi wdzięczności, gdyż ich pomoc będzie teraz na wagę złota. Wieczoru nie spędzaj samotnie w domu. Spotkaj się z przyjaciółmi i zróbcie coś kreatywnego. Gwiazdy obdarzą cię wyjątkową pomysłowością, która będzie przydatna w opracowywaniu planów biznesowych. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Uświadom sobie, że powodzenie wielu spraw w dużej mierze zależy od twojego wewnętrznego nastawienia. Według horoskopu nadchodzi dzień pełen niespodzianek i nieoczekiwanych propozycji. Nie patrz na nie przez pryzmat poprzednich, przykrych doświadczeń, gdyż potknięcia po drodze do wyznaczonego celu są całkowicie normalne. Jeżeli wykażesz się dyscypliną i nie pozwolisz, by zazdrośnicy podważali twój autorytetu w obecności wpływowych osób, zyskasz dużą szansę na zwycięstwo. Najwyższy czas byś pozbył się dawnych przyzwyczajeń i ograniczył czynności, które nie wnoszą do twojego życia niczego wartościowego. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo skumulują się i obarczą cię w najmniej odpowiednim momencie. Jesteś zmęczony, ale bądź cierpliwy. Niebawem napięty okres minie, jednak to właśnie decyzje podjęte w najbliższym czasie będą miały kluczowy wpływ na rozwój twojej kariery zawodowej. Horoskop biznesowy radzi, byś ograniczył błahe rozrywki i skupił się na pracy, zaczynając od zadań, które mogą ci sprawić najwięcej problemów. Jeżeli wprowadzisz w życie przemyślany plan działania, do którego się zastosujesz, unikniesz problemu, z którym będą borykać się twoi znajomi. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop biznesowy podpowiada, że w najbliższym czasie powinieneś otworzyć się na nowe metody działania. Chociaż lubisz działania indywidualne, tym razem na twoją korzyść przemówi praca w grupie. Co dwie głowy, to nie jedna, a otaczają cię kompetentne osoby. Proponuj własne rozwiązania, ale również nie ignoruj pomysłów współpracowników. Macie różne umiejętności. Jeżeli w odpowiedni sposób rozłożycie zadania, szybko uporacie się z problemem, któremu w pojedynkę nie dałbyś rady. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Odnosisz wrażenie, że otoczenie nie pozwala ci w pełni rozwinąć skrzydeł. Jesteś kreatywny, masz głowę pełną ciekawych pomysłów, a przy tym nie brakuje ci również chęci do działania. Czujesz się niedoceniony na tle współpracowników i znajomych, jednak nastał najwyższy czas, aby zrobić coś w kierunku poprawy zaistniałej sytuacji. Podążając wydeptanymi przez kogoś ścieżkami, nie rozwiniesz się tak, jak naprawdę byś tego chciał. Jeśli nie zawalczysz o swoje, pozostaniesz w cieniu innych. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Powinieneś nastawić się na dzień pełen napięć. Osoba, która drażni cię już od dłuższego czasu, tym razem powie o kilka słów za dużo. Ignorując jej zachowanie, pokażesz innym, że pozwalasz wejść sobie na głowę. Takie podejście nie jest dobre. Masz dużą wiedzę i niemałe doświadczenie, a osoby trzecie nie mają prawa bezpodstawnie podważać twojego autorytetu. Reaguj na każdą niestosowną uwagę, a udowodnisz innym, że potrafisz walczyć o swoje. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Od dłuższego czasu wykazujesz skłonność do ciągłego powielania błędów. Zmiany nie przyjdą same, jeżeli nie pozbędziesz się pewnych nawyków. Osoby, którym zazdrościsz, swój sukces osiągnęły wytrwałością i ciężką pracą. Los wcale nie obrócił się przeciwko tobie. Aby osiągnąć coś, czego nigdy nie miałeś, musisz robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Zawalcz o swoje, a w pewnych sytuacjach odważ się podjąć ryzyko. Bierne czekanie na cud w niczym nie pomoże. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop biznesowy ostrzega, że czekają cię niespodziewane wydatki. Najlepiej zrobisz, jeżeli w najbliższym czasie powstrzymasz się od dużych zakupów. To nie jest również dobry moment na pożyczanie innym pieniędzy albo wartościowych przedmiotów. Gwiazdy obdarzą cię jednak pomyślnością w sprawach sercowych. Wkrótce ktoś zaproponuje ci spotkanie. To szczera i wartościowa osoba. Nawet jeśli nie jesteś pewny, warto dać szansę tej relacji. Jeżeli nie zrodzi się głębsze uczucie, zyskasz zaufanego przyjaciela. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące