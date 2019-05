Horoskop dzienny na wtorek 21 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na wtorek 21 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na wtorek 21 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wodniku, twój dzienny horoskop mówi, że zasłużyłeś na odpoczynek. Zadbaj o odpowiednią długość snu. Pamiętaj też o swoim zdrowiu. Nie bagatelizuj urazów i nie odkładaj wizyt u lekarza, jeśli są potrzebne. Nie potrzebujesz horoskopu, żeby wiedzieć, że wielu osobom na tobie zależy. Jeśli masz problem z koszmarami, poćwicz przed snem lub wyjdź na spacer. Pij dużo wody.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby, wasz dzienny horoskop przepowiada, że to będzie dzień pełen trudnych wyzwań. Ale dacie radę! Uważajcie tylko, żeby nie przepuścić zbyt dużych sum pieniędzy, bo niebawem mogą wam się one przydać. Według horoskopu w niedługiej przyszłości ktoś was zaskoczy. Oczekujcie długo niewidzianych osób i dobrych wieści. Horoskop na 21 maja przewiduje także nową znajomość.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop podpowiada, że wbrew pozorom nie zawsze masz rację. Spróbuj zrozumieć punkt widzenia innych. Według horoskopu twoje zadaniowe podejście sprawdza się w życiu zawodowym, ale może nie przełożyć się tak gładko na relacje z bliskimi. Bądź bardziej wyrozumiały i pozostaw drugiej osobie pole do popisu. Horoskop przewiduje, że może ona cię zaskoczyć.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byku, twój dzienny horoskop przestrzega przed nowymi znajomymi. Dobrze się zastanów, zanim powierzysz im swoje najgłębiej skrywane sekrety. Horoskop zaleca także ostrożność przy transakcjach internetowych. Gdy w grę wchodzą pieniądze, zawsze lepiej kilka razy się zastanowić, czy wszystko jest tak jak powinno. W razie wątpliwości, można poradzić się drugiej osoby.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta, wasz horoskop na ten dzień jest łaskawy. Wszystko będzie szło łatwiej niż zwykle. Wykorzystajcie to, aby zabrać się za długo odkładane sprawy. To nie pora na słodkie lenistwo. Według horoskopu może nadarzyć się okazja na flirt lub coś więcej. Czy to tylko powiew wiosny, czy głębsza znajomość - to się dopiero okaże po pewnym czasie. Warto się jednak na razie wstrzymać z długofalowymi wizjami.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raku, twój horoskop mówi, że w tym dniu zdarzy się niewiele. Powieje nudą, ale nie przejmuj się. Już za parę dni odżyjesz. Pozwól sobie na drobne przyjemności. W codziennej rutynie dom-praca-dom nie zapominaj o tym, co naprawdę chcesz robić i działaj w tym kierunku. Według horoskopu może ci się udać, ale tylko jeśli włożysz w to całe serce. Daj z siebie wszystko!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Lwie, według horoskopu spontaniczność dobrze ci robi. Tak trzymaj. Czasem małe wyrzeczenie czy wysiłek mogą zdziałać cuda w relacjach międzyludzkich. Maksymalnie wykorzystaj tę piękną porę, kiedy zieleń budzi się do życia. Twój dzienny horoskop przewiduje nietypową interakcję z osobą, z którą masz skomplikowane relacje. Dobrze, że jesteś stanowczy, ale trochę się też otwórz. Nie bój się tego, jak postrzegają cię inni.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Panno, przystopuj z tą zaborczością. Nie sprawisz, że ktoś będzie ci lojalny, trzymając go w złotej klatce. Każdy potrzebuje wolności. Szantaże emocjonalne szybko psują relacje i tworzą dystans pomiędzy ludźmi. Według horoskopu powinnaś spróbować spojrzeć na sprawy z punktu widzenia drugiej osoby. Skup się na potrzebach innych, a nie wyłącznie swoich własnych. Twój horoskop przewiduje polepszenie sytuacji w pracy.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wago, twój dzienny horoskop mówi: wyluzuj trochę. Pozwól innym żyć tak jak chcą. Nie każdy ma takie same priorytety. Druga osoba może mieć inną wrażliwość od ciebie, inne doświadczenia, które kształtują ją tak, a nie inaczej, inne marzenia i cele. Jeśli znasz przepis na szczęście i już go zrealizowałaś, to świetnie. Twoi przyjaciele mogą potrzebować nieco innych składników.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Skorpionie, śpiesz się. Według horoskopu ciągle odkładałeś wiele spraw, a teraz się ich nagromadziło. Ale nie poddawaj się. To nie pora na słabość. Nawet mały krok sprawia, że jesteś bliżej celu. Jeśli teraz się zepniesz, później będziesz mógł odpocząć bez poczucia winy. Nie zapominaj też o pasjach i o tym, co cię rozwija. Twój dzienny horoskop zapowiada gorącą znajomość.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Strzelcu, uśmiechnij się. Każda porażka może być narzędziem do zbudowania czegoś dobrego. Twój dzienny horoskop przewiduje trudne, ale wartościowe rozmowy. Podporą okaże się przyjaciel, z którym długo nie rozmawiałeś. Nie jesteś w tym wszystkim sam. Według horoskopu wpadniesz też na kilka dobrych pomysłów. Niektóre rozwiązania miałeś pod samym nosem.