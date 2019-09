Horoskop dzienny na wtorek 17 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na wtorek 17 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na wtorek 17 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przestrzega, byś w najbliższym czasie nie był zbyt łatwowierny. Wkraczasz w nowe towarzystwa i nie ma niczego dziwnego w ty, że chcesz, aby inni cię polubili. Nie każdy może mieć jednak szczere intencje, dlatego na początku wstrzymaj się od poruszania intymnych tematów i rozmów na temat przyszłych planów służbowych. Jeżeli trafisz na nieodpowiednią osobę, twoje słowa mogą zostać skierowane przeciwko tobie. Najlepszych doradców szukaj w rodzinie i przyjaciołach.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Droga do sukcesu jest kręta i wyboista. Nie możesz doczekać się ważnych zmian, ale bądź świadom, że nie przyjdą z dnia na dzień. Pośpiech nie sprzyja precyzji, a horoskop przypomina o liście celów do realizacji, która sobie ułożyłeś. Jeżeli naprawdę chcesz osiągnąć sukces, naucz się w pierwszej kolejności wymagać czegoś od samego siebie, a dopiero później od osób trzecich. Szczęśliwy przełom nastąpi jednak w sprawach miłosnych. To dobry moment na planowanie ciekawych randek. Wyjdź poza schemat kina i restauracji. Jeżeli wymyślisz coś oryginalnego, mile zaskoczysz drugą osobę.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04)Według horoskopu, chociaż uporałeś się z pewnym problemem, ale wcale to nie oznacza, że sprawa się nie powtórzy. Bądź zapobiegawczy. Jeżeli zastanowisz się nad przyczynami powstałych trudności, zrozumiesz, jaką taktykę powinieneś podjąć tym razem. Człowiek najszybciej uczy się na błędach. Pozwól, aby również twoje były pewnego rodzaju wskazówką. Ignorując sygnały, które wysyła ci los, tracisz szansę samorozwoju. Nie trzymaj się uparcie starych, dobrze znanych metod działania. Jeżeli będziesz otwarty na nowe, nie tylko poszerzysz swoje horyzonty, ale również zaimponujesz wpływowym osobom.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Pewna przykra sytuacja zaniżyła swoją ocenę. Byki nie należą do typu zarozumialców chodzących z nosem w chmurach, co wcale nie oznacza, że nie powinieneś walczyć o swoje. Horoskop uprzedza przed unikaniem poważnych rozmów. Mógłbyś być osobą decyzyjną, a jednak wycofujesz się, pozwalając dokonać wyboru innym. Nie marnuj swojego potencjały i zapomnij o przykrościach, które zaniżyły twoją samoocenę. Jesteś zdolny i dobrze wiesz, czego chcesz. Bądź bardziej aktywny w pracy i życiu rodzinnym, a szybko odkryjesz w sobie zdolności przywódcze.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop przepowiada bliźniętom szczęśliwy dzień. Na uśmiech losu możesz liczyć w sprawach finansowych, a sytuacja, w której powodzenie nie wierzyłeś, szybko zakończy się dla ciebie pomyślnie. Dobry nastrój będzie ci towarzyszył przez niemalże cały dzień, a co więcej, zarazisz nim także osoby przebywające w twoim najbliższym otoczeniu. Wieczór będzie dobrą okazją do spędzania czasu ze znajomymi, dla których wcześniej nie miałeś czasu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nie zapominaj o ludziach, którzy w trudnych chwilach podali ci napiętą dłoń. Życie raków wkrótce się ustabilizuje. Zdołasz doprowadzić wiele spraw do końca i poradzisz sobie z trudną sprawą, która spędzała ci sen z oczu już od jakiegoś czasu. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy mają tyle samo szczęścia. Znajomy, który kiedyś ci pomógł, sam boryka się z pewnym problemem. Chociaż jesteś zmęczony, nie możesz zostawić go w takiej sytuacji. Najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jeżeli wesprzesz znajomego, zacieśnisz waszą więź. Miej jednak świadomość, że ludzie są różni i coś, co dla niego może stanowić problem, dla ciebie może okazać się bułką z masłem.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny upomina, byś nie wykonywał pracy za kogoś, kto nie jest tego wart. Lwy są z natury bardzo ambitnie i lubią doprowadzać wszystkie sprawy do końca. Takie podejście dotyczy zarówno pracy, jak i życia prywatnego. Pamiętaj jednak, że pomoc nie polega na pracowaniu za dwie osoby, ale udzieleniu cennych wskazówek. Bacznie obserwuj otoczenie i doceń bezinteresowne jednostki. Chociaż w pracy o wiele lepiej zrobisz, stawiając na wykonywanie zadań indywidualnych, w wolnej chwili powinieneś się otworzyć na poznawanie nowych ludzi, którzy wniosą do twojego życia pozytywną energię.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Panny przejawiają skłonność do nagłych uniesień i przejaskrawiania rzeczywistości, ale tym razem powinieneś nad sobą panować. Horoskop biznesowy uprzedza, że nadchodzi czas prób. Powierzone zadania staraj się wykonywać z należytą precyzją, nawet jeżeli przez to miałbyś wykonać ich mniej. Pamiętaj, że jakość jest zdecydowanie ważniejsza od ilości i to właśnie osoby dokładne zyskają w oczach przełożonego. W miarę możliwość unikaj jednak skłonnych do dramatyzowanie pesymistów. Masz odpowiednie umiejętności, aby dać sobie radę, a ich nastawienie może tylko niepotrzebnie zepsuć twój nastrój.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop przeczuwa, że wagom zaczyna dokuczać rutyna. Balansowanie między domem a pracą zwyczajnie cię nudzi i czujesz, że potrzebujesz w życiu odmiany. Zamiast narzekań na taki stan rzeczy, zacznij działać. To dobry moment na próbowanie nowych rzeczy, a masz znajomych posiadających różne pasje. Pozwól, by zarazili cię swoim hobby. Próbuj nowych sportów, zapisz się na ciekawe kursy lub rozpocznij naukę nowego języka. Wkrótce odkryjesz w sobie talent, o którego istnieniu wcześniej nie miałeś pojęcia.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Myśli skorpionów coraz częściej krążą wokół osoby, z którą jakiś czas temu straciłeś kontakt. Bierne analizowanie przyczyn takiego stanu rzeczy nie przyniesie jednak żadnego skutku. Jeżeli czujesz, że powinieneś odnowić kontakt lub po prostu wyjaśnić parę spraw, nie zwlekaj. Czas leczy rany, sprawiając, że ludzie nabierają dystansu i są w stanie spojrzeć na swoje zachowanie z innej perspektywy. Rozmowa po takim czasie będzie mieć zaskakujący skutek. Odważ się, by ją zacząć. Przyniesie ci ulgę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie obiecuj niczego, jeżeli nie jesteś pewien, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa, dlatego bez względu na okoliczności, postaw na szczerość. Pewna osoba oczekuje z twojej strony pomocy. Jest jednak sfrustrowana i pełna negatywnych emocji, które prędzej czy później znajdą ujście. Możesz udzielić jej kilku rad, ale horoskop przestrzega, przed ingerencją w cudze konflikty. Najlepiej wyjdziesz na byciu bezstronnym.