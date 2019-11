WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Horoskop dzienny na wtorek 12 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na wtorek 12 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na wtorek 12 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny radzi uważnie się rozglądać. Ktoś z twoich bliskich zmaga się z problemem, który go przytłacza. Spróbuj z nim o tym porozmawiać. Bądź jednak delikatny. Jeśli wykażesz się zbyt dużą natarczywością, możesz zostać źle odebrany. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że już od rana będziesz musiał stawić czoło nieoczekiwanym problemom. Rozwiązując je, nie szukaj jednak innowacyjnych metod, ale polegaj na sprawdzonych sposobach. Pamiętaj, że stres i pośpiech nie sprzyjają precyzji, a szukanie dróg na skróty może tylko przysporzyć ci pracy. Zachowaj zimną krew i staraj się nie wdawać w dyskusje z osobami skłonnymi do paniki. Twoje poczynania będzie obserwować ktoś, na kogo opinii szczególnie ci zależy. Jeżeli się wykażesz, bardzo zyskasz w oczach tej osoby. Czas na relaks znajdziesz wieczorem. Pojawi się wówczas okazja do spotkania towarzyskiego w gronie znajomych, których dawno nie widziałeś. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny przewiduje, że dzisiaj wszystkie barany będą bardziej roztargnione, niż zwykle. Twoją uwagę będzie rozpraszać nagły przypływ uczuć skierowany do konkretnej osoby. Nie jest to ktoś, kogo brałeś pod uwagę jako potencjalnego partnera, ale wydarzenia ostatnich dni znacznie zmieniły twoje podejście. Nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji i pozwól, żeby wasza relacja rozwijała się w naturalny sposób. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Od dłuższego czasu jesteś leniwy i ospały. Aura na zewnątrz nie zachęca do aktywności, jednak jeśli teraz nie zaczniesz działać, wkrótce odczujesz skutki swojej opieszałości. Skup się na pracy. Zacznij uprawiać sport lub przynajmniej wyjdź na spacer. W innej sytuacji będziesz musiał liczyć się z problemami zawodowymi i zdrowotnymi. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Twoje finanse ostatnią nie są w najlepszej kondycji. Horoskop dzienny radzi zrezygnować z niektórych zakupów i spróbować odłożyć nieco gotówki. Jeżeli nadal myślisz o zrealizowaniu swoich planów wakacyjnych, to dodatkowe pieniądze będą ci bardzo potrzebne. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że w twoim otoczeniu pojawi się wielu adoratorów. Nowe relacje będą niezwykle atrakcyjne, jednak pamiętaj, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. Jesteś stały w uczuciach, a ewentualna zmiana partnera wcale nie musi być zmianą na lepsze. Czasem lepiej się kilka razy zastanowić, niż żałować nieprzemyślanego działania. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Ostatnio lwy są przewrażliwione i skłonne do nagłych wybuchów. Każdy ma prawo do gorszego dnia, ale twoje wahania nastroju nie powinny odbijać się na osobach trzecich. Horoskop dzienny doradza powstrzymać się od podejmowania wiążących decyzji. Zamiast wyszukiwać kolejne obowiązki, zagospodaruj wolną chwilę i pozwól sobie na relaks w domowych zaciszu. Szybko zrozumiesz, że zły nastrój był spowodowany przewlekłym zmęczeniem. Gdy odpoczniesz, od razu wróci ci motywacja i chęci do działania. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Zgodnie z horoskopem, dzień zacznie się nerwowo. Nieoczekiwana sytuacja przysporzy ci nadmiaru pracy. Pamiętaj jednak, że masz wokół siebie bliskie osoby, które chętnie podadzą pomocną dłoń. Jeżeli poprosisz ich o wsparcie, znacznie szybciej uporasz się z nadmiarem obowiązków. Czas na chwilę wytchnienia znajdziesz dopiero w godzinach wieczornych. Zamiast spędzać go samotnie, przejmij inicjatywę i zaproponuj bliskim spotkanie. Doskonałym pomysłem okaże się wspólna kolacja w sprawdzonym gronie. Przyjaciel będzie miał wówczas okazję do przekazania wiadomości, o której chciał cię poinformować już od dłuższego czasu. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop głosi, że wkrótce będziesz musiał sprawdzić się w dziedzinie, z którą nie miałeś wcześniej do czynienia. Przezwyciężanie wewnętrznych barier sprawi, że odkryjesz w sobie cechy, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na samorozwój. Im szybciej przełamiesz się do stosowania nowych metod, tym więcej możesz zyskać. Jeżeli umiejętnie wykorzystasz szansę, którą daje ci los, znacznie zbliżysz się do celu, który jeszcze niedawno uznawałeś za nieosiągalny. Sprzyjające okoliczności nie będą jednak trwać wiecznie. Działaj. Taka okazja może się już nie powtórzyć. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Horoskop przeczuwa, że osoba, z którą zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujesz, mocno nadepnie ci na odcisk. Zaczęła obracać się w nowym towarzystwie o zupełnie innych zainteresowaniach i podejściu do życia. Ta znajomość doprowadziła do zmiany w jej priorytetach, które stały się zupełnie inne od twoich. Nie zdołasz wiecznie dusić w sobie złości, ale nagły wybuch tylko pogorszyłby sytuację. Dobrym rozwiązaniem, nie będzie także usilne ignorowanie jej zachowania. Przygotuj porządne argumenty i zaproponuj znajomemu długą, szczerą rozmowę. Bez niej nie dojdziecie do porozumienia. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Przed tobą pracowity dzień pełen rozmaitych wyzwań. Chociaż zacznie się łagodnie, w godzinach popołudniowych niespodziewanie zaczną piętrzyć się pewne problemy. Mimo przeciwności losu bądź zdeterminowany i nie trać motywacji. Masz w głowie dokładny plan działania. Pamiętaj, że twoje postępowanie ma określony cel i w dalszej perspektywie bardzo się opłaci. Uważaj na osoby spod znaków lwa i byka. Kieruje nimi zazdrość, przez co mogą udzielać nieszczerych rad. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Według horoskopu ostatnio żyłeś wyjątkowo rozrzutnie i najwyższy czas na wprowadzenie zmian w procesie gospodarowania pieniędzy. Tym bardziej że na horyzoncie pojawią się nieoczekiwane wydatki. Powinieneś zacisnąć pasa i zrezygnować z droższych zakupów oraz dalszych wyjazdów. Los będzie ci za to sprzyjać w kwestiach towarzyskich. Relacje z osobą, za którą wcześniej nie przepadałeś, ulegną znacznej poprawie. Zjednoczycie siły, rozwiązując pewien poważny problem. Nie odmawiaj, gdy po wszystkim zaproponuje spotkanie lub sam wyjdź z taką inicjatywą. Ta znajomość ma szansę przerodzić się w przyjaźń. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące