Horoskop dzienny na środę 24 października. Sprawdź, co się wydarzy w najbliższej przyszłości.

Bliźnięta (21.05-21.06) Do grupy bliskich osób dołączy ktoś nowy, do kogo nie będziesz pałać zbyt dużą sympatią. Nie prowokuj konfliktów, ale zachowaj ostrożność. Jeżeli rzucą Ci się w oczy oznaki podejrzanego zachowania, spokojnie porozmawiaj o tym z kimś bliskim. Działanie pod wpływem impulsu nie pociągnie za sobą niczego dobrego.

Skorpion (23.10-21.11) Bądź asertywny. Masz w sobie wiele empatii i jesteś doskonałym słuchaczem, co spróbują wykorzystać osoby trzecie. Pamiętaj, że Twoje problemy nie są mniej ważne od tych, z którymi borykają się inni. W tym okresie to właśnie Ty zasługujesz na wsparcie.

Ryby (19.02-20.03) Los sprzyja wszelkim relacjom towarzyskim. Zamiast siedzieć samemu w domu, otwórz się na ludzi. Przejmij inicjatywę i zaproś gości lub zaproponuj wyjście do miasta. W najbliżej przyszłości poznasz osobę, z którą od razu będziecie nadawać na tych samych falach. To dobry materiał na przyjaciela. Horoskop dzienny dla panny

Lew (23.07-22.08) Naucz się panować nad stresem. To właśnie on paraliżuje Cię w wielu sytuacjach, w których masz okazję zaprezentować swoje umiejętności. Pamiętaj, że Twoje kompetencje nie są mniejsze od innych. Niestety, stale ukrywając się w cieniu utrudniasz sobie możliwość rozwoju. Odważ się mówisz głośno to, co myślisz. Twój tok myślenia jest dobry.