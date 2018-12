Horoskop dzienny na sobotę 8 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) Nie idź tam, gdzie czujesz się niechciany. Chciałbyś dołączyć do pewnego towarzystwa, ale masz wrażenie, że niektóre osoby patrzą na Ciebie z góry. To znak, że nie warto uparcie brnąć w tę znajomość. Zamiast tego otwórz się na innych ludzi. Masz wokół siebie wiele wartościowych, ale nieśmiałych osób. Zyskują przy bliższym poznaniu i są dobrym materiałem na przyjaciół.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06–22.07) To Twój dzień. Dziś wszystkim rakom dopisuje wyjątkowe szczęście. Nie bój się podjąć ryzyka, w Twoim przypadku będzie opłacalne. To również stosowny moment na większe wydatki i inwestycje. Nie pożałujesz dokonanych wyborów. Uważaj jednak, by nie polegać za mocno na radach innych. To właśnie Twoja intuicja podsunie najlepsze rozwiązania.