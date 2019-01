Horoskop dzienny na sobotę 5 stycznia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Uważaj, w Twoim otoczeniu znajduje się zazdrośnik. To wścibska osoba, która śledzi każdy Twój krok i bacznie obserwuje wszystkie poczynania. Nie zwierzaj się z ważnych spraw prywatnych ludziom, do których nie masz zaufania. Inaczej możesz się sparzyć i zostać wciągnięty w konflikt.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Nie oceniaj książki po okładce. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjne, przy bliższym poznaniu może rozczarować. Pielęgnuj relacje z ludźmi, na których Ci zależy. Pamiętaj, że w wielu przypadkach najlepsze wyjścia z danej sytuacji podpowiada intuicja. Naucz się polegać na sobie bardziej, niż na innych i bądź szczególnie ostrożny w relacjach z nowopoznanymi ludźmi.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Masz pomysł na siebie i chciałbyś sprawdzić się w nowym zadaniu, ale boisz się opinii innych. Niepotrzebnie! Nie powinieneś wstydzić się własnych ambicji. Miej na uwadze, że każdy zawsze od czegoś zaczynał i nikt nie jest perfekcyjny w każdej dziedzinie. Nowe hobby wniosłoby do Twojego życia więcej pozytywów, niż Ci się wydaje.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Ostatnio żyjesz i nie masz zbyt wiele czasu dla najbliższych. Powinieneś to zmienić. Kiedyś miałeś zdecydowanie lepszy kontakt z rodziną. Teraz, gdy się spotykacie bliżsi nie chcą obarczać Cię trudnymi sprawami i starają się poruszać bezpieczne tematy. Jeżeli chcesz, żeby Wasze relacje uległy poprawie, zadbaj o regularny kontakt. Jak nie będziesz miał czasu na spotkanie, dobrym rozwiązaniem będzie chociaż rozmowa telefoniczna.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Dzień sprzyja spotkaniom towarzyskim. Będziesz mieć mnóstwo energii i chęci do zabawy. Wykorzystaj dobrą passę i nie spędzaj tego dnia samotnie w domu. Dobrym pomysłem będzie również łączenie towarzystw. Znajomi o różnych zainteresowaniach mogą dogadać się lepiej, niż myślisz. Zgrana paczka przyjaciół to coś, czego Ci trzeba!

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nie pozwól, żeby jedno niepowodzenie podcięło Ci skrzydła. Z natury lwy są bardzo ambitne i lubią rywalizację . Miej jednak na uwadze, że droga do sukcesu jest kręta. Zamiast przejmować się potknięciami, skup się na rozwoju swoich umiejętności. Warto rozważyć podjęcie nowych kursów zawodowych, które poszerzą Twoje horyzonty.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Los sprzyja sprawom miłosnym. Poczułeś coś więcej do pewnej osoby, której wcześniej nie postrzegałeś w ten sposób. Jeżeli jesteś pewien tego, co czujesz, nie bój się zrobić pierwszego kroku. Masz do czynienia z osobą nieśmiałą, która bardzo boi się odrzucenia. Jeżeli jednak boisz się przejąć inicjatywę, warto najpierw poprosić o radę wspólnego znajomego. Ma dobre intencje i chętnie pomoże.