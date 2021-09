Horoskop dzienny na sobotę 4 września. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Skorpion (23.10-21.11) Możliwe, że otrzymacie dzisiaj ważne wieści o na temat członków rodziny. Mogą wzbudzić wasz niepokój lub wymusić dodatkowe działanie, np. wyjazd. Nagłe reorganizacje planów raczej nie stanowią dla was problemu, jednak do dzisiejszych zdarzeń podejdziecie bez entuzjazmu. Dodatkowo mogą się uparcie odzywać do was byłe żony i porzuceni narzeczeni, co Skorpionom zupełnie się nie spodoba.