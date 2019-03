Horoskop dzienny na sobotę 30 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 30 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości



Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny przeczuwa, że ostatnio popadasz w rutynę. Dokucza ci schematyczny tryb życia i chciałbyś wprowadzić do niego trochę świeżości. Nie czekaj, aż zmiany przyjdą same. Przejmij inicjatywę i zacznij działać. To dobry moment do rozwoju zainteresowań. Nie odmawiaj, gdy znajomy spróbuje zaciekawić cię swoim hobby. Niedługo odkryjesz w sobie nowy talent, którym zaimponujesz nowo poznanej osobie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, której zachowanie drażni cię od dłuższego czasu powie o kilka słów zadużo. Nie udawaj, że podzielasz jej poglądy. Horoskop przypomina, że masz prawo do własnego zdania i nie powinieneś pozwalać narzucać sobie cudzych opinii. Odważ się wyjść przed szereg, aby powiedzieć wprost, co ci się nie podoba. Szybko zrozumiesz, że masz wokół sojuszników, którzy podzielają twoje podejście.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop przewidujesz, że staniesz w obliczu dylematu. Od tej decyzji będzie zależała twoja najbliższa przyszłość, dlatego nie działaj pochopnie. Masz szansę sporo zyskać, ale nie uda ci się to bez poświęceń, na które możesz nie być gotowy. Dobrym pomysłem będzie omówienie twojej sytuacji z najbliższymi. Szczególnie dobrymi radami posłużą ci skorpiony oraz wodniki. Mają duże doświadczenie, ponieważ kiedy borykały się z podobnym problemem.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Oczekuj uśmiechu losu w sprawach sercowych. Horoskop dzienny zwiastuje pomyślność w kwestii miłosnej. Dziś byki będą prawdziwymi duszami towarzystwa, które na każdym kroku przyciągną do siebie ludzi. Nie zmarnuj dobrej passy i wyjdź do ludzi lub sam zorganizuj spotkanie. Wieczorem ktoś przedstawi ci pewną osobę, z którą od początku będziecie nadawać na tych samych falach. W najmniej spodziewanym momencie zorientujesz się jednak, że masz więcej, niż jednego adoratora. Ktoś, kogo znasz już od dłuższego czasu, ukrywa swoje uczucia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dążysz do przełomu w sprawach zawodowych, ale zdaniem horoskopu, musisz jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Masz duże kompetencje, jednak nadal brakuje ci doświadczenia. W najbliższym czasie powinieneś skupić się na nauce i zamiast polegać tylko na zdobytej wcześniej wiedzy, otworzyć również na nową. Wolniejszy czas spróbuj spędzać możliwie produktywnie. Jeżeli bierzesz pod uwagę naukę języka lub podjęcie kursu zawodowego, miej świadomość, że te posunięcia przemówią na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nie zapominaj o osobie, która w trudnej chwili podała ci pomocną dłoń. Chociaż nie chce do tego przyznać, tym razem to ona boryka się z pewnym problemem i potrzebuje twojego wsparcia. Masz na głowie dużo zajęć, ale mimo to znajdź wolną chwilę i poświęć jej czas. Pamiętaj, że każdy ceni te same wydarzenia różną miarą i coś, co dla innych może urastać do miana dużego kłopotu, dla ciebie może okazać się zwykłą błahostką. Udzielenie pomocy nie będzie cię dużo kosztować, a miły gest sprawi, że bardzo zyskasz w oczach znajomego. Warto pielęgnować tę relację. To dobry materiał na przyjaciela.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop nakazuje zachować ostrożność. W twoim otoczeniu znajduje się plotkarz. To osoba towarzyska, przebojowa i z pozoru, bardzo miła. W rzeczywistości jest jednak żądna sensacji i skłonna do knucia intryg. Uważaj, żeby nie zwierzać się z ważnych spraw znajomym, do których nie masz pełnego zaufania. Wyrwane z kontekstu słowa mogą zostać użyte przeciwko tobie. W najbliższym czasie spróbuj również unikać zadań grupowych. Lepiej będzie ci się pracowało w pojedynkę.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzień zacznie się nerwowo. Nieoczekiwany splot wydarzeń zmusi cię do nagłej zmiany planów. Chociaż na początku nie będziesz zadowolony z takiego obrotu wydarzeń, szybko zmienić zdanie. W godzinach popołudniowych czeka cię miła niespodzianka. Usłyszysz dobrą wiadomość, która od razu poprawi ci nastrój. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim. Dziś panny będą emanować pozytywną energią, która przyciągnie do nich nowych ludzi. To będzie dobra okazja do nawiązania nowych znajomości.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Według horoskopu, ostatnio wszystkie wagi są osłabione i przemęczone. Jesteś bardzo ambitny, przez co poważnie podchodzisz do swoich obowiązków, co zaczyna odbijać się na twoim zdrowiu. Powinieneś oddzielić życie prywatne od zawodowego, a wolniejszą chwilę poświęcić na zasłużony odpoczynek i zrobienie profilaktycznych badań. Miej na uwadze, że praca wykończonego umysłu będzie mniej wydajna. Gdy odzyskasz siły, szybko zaczną przychodzić ci do głowy dobre, niestandardowe pomysły na rozwiązanie pewnych problemów.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Konflikt wisi w powietrzu, a twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, z którą zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujesz, niespodziewanie cię rozdrażni. Chociaż już wcześniej zauważyłeś, że raptownie zmieniła pogląd na wiele spraw, nie poruszaliście jeszcze tego tematu. Jak podpowiada horoskop, duży wpływ na jej zachowanie miało nowe towarzystwo, w którym zaczęła się obrać. Bez wyjaśnienia kilku spraw możecie nie dojść do porozumienia. Nie odkładaj szczerej rozmowy na później.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop zapowiada, że po burzliwym okresie wreszcie przyjdzie pora na zasłużony odpoczynek. Poranek będzie leniwy, ale nie wyszukuj sobie dodatkowych zajęć, tylko pozwól organizmowi na pełną regenerację. Popołudnie będzie dobrą porą okazja do nadrobienia kontaktów z rodziną. Ostatnio byłeś tak zajęty pracą, że nie miałeś czasu na spotkania towarzyskie. Najbliżsi podejrzewają, że jesteś przepracowany, co dodatkowo ich martwi. Wyjdź z inicjatywą i zaproponuj im spotkanie. Twoja propozycja ucieszy rodzinę, która zamierza przekazać ci pewną nowinę.