Horoskop dzienny na sobotę 3 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Sama nie za bardzo będziesz wiedziała, czego chcesz. Przez to będziesz markotna i niezdecydowana. Może pozwól dziś innym podjąć decyzję co macie robić.

Bliźnięta (23.05-21.06) Po piątku możesz być zmęczony i wykończony. Na dodatek to dopiero początek weekendu i masz tyle pomysłów do zrealizowania. Zaczniesz od rana pić suplementy i mocną kawę byle tylko nabrać energii. A może po prostu zwolnij troszkę.

Skorpion (23.10-21.11) Niby chcesz mieć rodzinę Skorpionie, ale czasem sprawiasz wrażenie, jakby była ci potrzebna tylko do pokazania się innym i podniesienia swojego prestiżu. Przestań się chwalić, że masz męża inżyniera i określać się przez niego. Zobacz, co sobą reprezentujesz i co wnosisz do rodziny.