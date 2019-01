Horoskop dzienny na sobotę 26 stycznia 2019. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 26 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na sobotę 26 stycznia 2019

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) To Twój szczęśliwy dzień. Stresujący okres nareszcie się zakończy i będziesz mieć czas na samorealizację. Warto zainwestować w hobby. Poświęć czas na rozwój zainteresowań, a przerwiesz rutynę, która powoli zaczynała się wdzierać do Twojego życia. W pracy unikniesz nieporozumień, których ofiarą padną inni. Wyjdziesz najlepiej na tym, jeżeli nie będziesz angażować się w cudze niesnaski.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) W najbliższym czasie nie oczekuj przełomu w sprawach sercowych. Jeżeli osoba, która wpadła Ci w oko nie odwzajemnia Twoich prób kontaktu, powinieneś wstrzymać się z działaniem. Inaczej uzyskasz efekt odwrotny do zamierzonego. Skup się na sobie i wolny czas poświęć czynnościom, na które wcześniej nie miałeś zbyt dużo czasu. Będziesz mieć także okazję wykazać się w sprawach zawodowych. Wykorzystaj tę szansę.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Ogarnął Cię nostalgiczny nastrój, podświadomie zaczynasz się izolować i rozpamiętywać wydarzenia z przeszłości. Uświadom sobie jednak, że zastanawianie się, co by było, gdybyś dokonał innego wyboru, nie wniesie niczego pozytywnego. Odnosisz wrażenie, iż innym powodzi się bardziej, ale jesteś w błędzie. Masz ambitne priorytety życiowe, a co za tym idzie, oczekujesz więcej. Jeżeli masz ochotę zrelaksować się i powspominać, nie rób tego w pojedynkę. Los sprzyja spotkaniom towarzyskim. Zainicjuj jedno z nich, a nie pożałujesz i dowiesz się zaskakującej rzeczy.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dążysz do zmian, ale odnosisz wrażenie, że przychodzą niezwykle opornie. Frustracja w niczym nie pomoże. Bądź czujny i cierpliwy, a niedługo na horyzoncie pojawi się atrakcyjna oferta. To właśnie zniecierpliwienie jest częstym towarzyszem pochopnych decyzji. Zamiast myśleć długoterminowo, zacznij się cieszyć z małych rzeczy. W pracy chętnie podejmuj się zadań grupowych. Opinie innych ludzi sprawią, że spojrzysz na pewne rzeczy z innej perspektywy.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Po pracowitym okresie wreszcie będziesz mieć czas, żeby odpocząć. Nie wynajduj sobie dodatkowych zajęć. Twój organizm jest przepracowany i potrzebuje relaksu. Bliźnięta są ostatnio podatne na wszelkie choroby, dlatego zachowaj ostrożność. To nie jest odpowiedni moment na podróże i dalekie wyjazdy. Nie lekceważ pierwszy oznak przeziębienia, zadbaj o zdrowie i postaraj się dobrze odżywiać. Niedługo na horyzoncie pojawi się pewne wyzwanie. Musisz mieć energię, żeby mu podołać.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Potrzebujesz w swoim życiu zmian. Zamiast codziennie powtarzać ten sam schemat, zastanów się nad innymi formami spędzania wolnego czasu. Ktoś znajomy spróbuje zarazić Cię swoim hobby. Nie opieraj się. Odkryjesz w sobie nowy talent i sprawdzisz się w dziedzinie, która wcześniej nie wydawała Ci się szczególnie interesująca. Pojawi się również okazja do nawiązania nowych znajomości. Pamiętaj jednak, żeby nie odwrócić od siebie swoich starych przyjaciół. Bliska osoba może być o Ciebie zazdrosna.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Uważaj, w Twoim otoczeniu znajduję się plotkarz. To osoba żądna sensacji, która lubi ubarwiać swoje opowieści. Nawet, jeżeli nie ma złych intencji, swoimi słowami może wywołać więcej krzywd niż się spodziewa. Ostatnio przejmujesz się pewną sytuacją, ale nie szukaj rad wśród innych. Z tym problemem musisz poradzić sobie sam. To dobry pomysł na samotne podróże i medytacje. W głębi duszy wiesz, jak powinieneś postąpić, ale nie jest to proste rozwiązanie. Wiedz jednak, że w tym przypadku warto zawalczyć o swoje.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Chociaż nie chcesz się do tego przyznać, zaczynasz czuć coś więcej do pewnej osoby. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że do niedawna nie pałałeś do niej większą sympatią. Wyciągnij wnioski z zaistniałeś sytuacji. Czasami wartościowe osoby zyskują dopiero przy bliższym poznaniu. Do tej pory preferowałeś relacje z osobami wykazującymi zupełnie inne cechy, ale to nie powód, żeby pozostać zamkniętym na kogoś o tak nieprzeciętnej osobowości. Zaufaj swojej intuicji i czekaj na rozwój relacji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Znajdź w sobie odwagę, żeby walczyć o swoje. Pewne osoby podważają Twoje zdanie, co zaczyna działać Ci na nerwy. Udawanie, że nie zwracasz na to uwagi poskutkuje tylko dodatkową frustracją. Rywalizacja nie jest Twoja mocną stroną, ale w tym wypadku będziesz musiał się wykazać. Zamiast szukać okrężnych dróg, mów otwarcie, co masz na myśli. Gwarantem sukcesu będzie sztuka dyplomacji.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś wszystkie skorpiony są wyjątkowo pomysłowe. Znajdziesz rozwiązanie problemu, z którym borykałeś się od dłuższego czasu. Jest zdecydowanie prostsze, niż przypuszczałeś. Dobry nastrój będzie towarzyszył Ci przez cały dzień. Będziesz mieć wystarczająco dużo czasu żeby uporać się z zadaniami zaplanowanymi na inny termin. Dzięki takiemu działaniu zdołasz oszczędzić sobie nadmiaru pracy, z którym prędzej czy później musiałbyś się zmierzyć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Wraz z bliską osobą musisz uporać się z pewnym zadaniem. Dla Ciebie to tylko kolejna sprawa do załatwienia, ale ona zaczyna podchodzić do tego inaczej. Stres i frustracja wynikająca z braku rezultatów mogą źle wpłynąć na Waszą relację. Okaż jej trochę empatii tłumacząc, że bezstresowe podejście sprawdzi się tu najlepiej. Dobry gest z Twojej strony zostanie doceniony. W najbliższym czasie powstrzymaj się od większych wydatków. Pieniądze przydadzą Ci się szybciej, niż myślisz i zechcesz je przeznaczyć na jeden, konkretny cel.