Horoskop dzienny na sobotę 23 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na sobotę 23 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na sobotę 23 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Jeżeli będziesz mieć taką możliwość, w najbliższym czasie zrezygnuj z prac zespołowych na rzecz zadań indywidualnych. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że chociaż masz duże umiejętności i kompetencje, posiadasz też wrodzoną skromność, przez co twoje starania są często niedoceniane. Wodniki powinny zmienić podejście i zamiast czekać, aż zostaną zauważone, wziąć los w swoje ręce. W twoim otoczeniu jest dużo głośnych, pewnych siebie osób, które nie mają oporów, by zawalczyć o swoje. W rzeczywistości ich doświadczenie wcale nie jest większe niż twoje. Wodniki powinny zmienić podejście i zamiast czekać, aż zostaną zauważone, wziąć los w swoje ręce. W twoim otoczeniu jest dużo głośnych, pewnych siebie osób, które nie mają oporów, by zawalczyć o swoje. W rzeczywistości ich doświadczenie wcale nie jest większe niż twoje. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przypomina, byś dotrzymywał obietnic. Jeżeli zobowiązałeś się do wykonania pewnej sprawy, dokonaj wszelkich starań, aby doprowadzić ją do końca. Miej na uwadze, że bliska osoba bardzo na ciebie liczy. Jeżeli się wycofasz, zawiedziesz jej zaufanie. Zwróć uwagę na fakt, że ostatnio byłeś bardzo zaabsorbowany obowiązkami służbowymi, przez co ledwie udawało ci się znaleźć wolną chwilę. Teraz sytuacja ulegnie zmianie, wolny czas powinieneś poświęcić najbliższym. Powinieneś przeprowadzić poważną rozmowę z osobą, której zachowanie ostatnio bardzo cię niepokoi. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Według horoskopu, ostatnio podjąłeś bardzo trudną decyzję i wkrótce przyjdzie ci się zmagać z jej konsekwencjami. W zaistniałej sytuacji przyda ci się pomoc osób trzecich. Chociaż na początku będziesz nastawiony bardzo sceptycznie do cudzych rad, ostatecznie przekonasz się, że warto im posłuchać. Baranom więcej czasu zajmuje przyzwyczajenie do konkretnego miejsca, przez co nie lubią opuszczać swojej strefy komfortu. Fakt, że zdecydowałeś się na nowości, ostatecznie przemówi jednak na twoją korzyść i niebawem nastąpi pozytywny przełom w sprawach zawodowych. Na uśmiech losu możesz liczyć także w relacjach z innymi ludźmi. Przez przypadkowy zbieg wydarzeń nagle poczujesz coś więcej do osoby, która jeszcze niedawno była ci obojętna. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Nastaw się na stresujący dzień pełen rozmaitych wyzwań. Już od rana przypadkowe zdarzenia losowe zmuszą cię do szybkiej zmiany planów. Pamiętaj jednak, że masz wokół siebie wielu wartościowych znajomych, na których możesz polegać. Kto pyta, nie błądzi, dlatego czuj się swobodnie, prosząc o radę. Twój nastrój poprawi się w godzinach południowych. Spotka cię pewna niespodzianka, a sprawy, które spisałeś na straty, nagle zaczną przybierać korzystny obrót. Wieczór będzie idealną okazją do spotkań towarzyskich. Nie odmawiaj zaproszeń lub przejmij inicjatywę i samemu zorganizuj małe przyjęcie. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dzienny głosi, że niedługo nastąpi przełom w sprawach sercowych i w twoim otoczeniu pojawi się nowy adorator. To pewna siebie, zdecydowana osoba o licznych zainteresowaniach. Niespodziewanie zdasz sobie jednak sprawę z faktu, że nie jest to jedyny znajomy, który się tobą interesuje. O twoje względy zacznie zabiegać również ktoś, kogo znasz już od dłuższego czasu. Wybór między dwoma przeciwieństwami będzie niezwykle trudny. Daj sobie czas, gdyż szybko byś pożałował decyzji podjętej pod wpływem chwili. Bliźnięta w tej kwestii nie powinny również słuchać rad osób trzecich. Twoja własna intuicja wkrótce podpowie ci najlepsze rozwiązanie. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Skromność to jedno, ale raki ostatnio zupełnie nie doceniają własnych możliwości. Najwyższy czas, żebyś przestał stawiać siebie pod innymi i wreszcie uwierzył we własne możliwości. Niebawem na twojej drodze pojawi się wyjątkowa szansa na rozwój umiejętności zawodowych. Masz wystarczające kompetencje, by wyróżnić się z tłumu, ale wciąż brakuje ci pewności siebie. Wiedz, że w twoim otoczeniu są osoby, które mają podobny cel. Jeżeli nie zaczniesz działać, wykażą się refleksem i szybciej skorzystają z okazji, która miała być dla ciebie szansą. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Według horoskopu, lwy są typem precyzyjnych tradycjonalistów, dlatego zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym wolisz bazować na dobrze znanych metodach rozwiązywania problemów. Chociaż próbowanie nowych rzeczy zwykle stanowi dla ciebie przykry obowiązek, tym razem powinieneś się przełamać. Masz wokół siebie wielu dobrych doradców, oferujących pomoc, a im szybciej przekonasz się do nowych technik, tym lepiej na tym wyjdziesz. Nie zapominaj, że potknięcia podczas nauki nowych rzeczy są naturalne i nie powinieneś podchodzić do zadań zbyt ambicjonalnie. Gwiazdy przeczuwają jednak, że odkryjesz w sobie nowy talent, o którego istnieniu nie miałeś wcześniej pojęcia. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) To twój szczęśliwy dzień. Dziś gwiazdy obdarzyły panny wyjątkową pomyślnością i czynności, które zazwyczaj sprawiają ci trudność, będziesz wykonywać z wyjątkową łatwością. Bądź otwarty na próbowanie nowych rzeczy. Dzięki wyjątkowemu skupieniu z łatwością przyswoisz nową wiedzę, dlatego to również sprzyjający okres na naukę i poszerzanie dobrej passy. Twój horoskop dzienny uprzedza, żebyś nie zmarnował dobrego okresu, bo dzięki niemu możesz uporać się z zadaniami, które skumulowane obciążyłyby cię w przyszłości. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop ostrzega, że postępowanie znajomego wyjątkowo cię zirytuje. Chociaż ciężko ci będzie opanować się przed nagłym wybuchem, najlepiej zrobisz, jeśli utrzymasz nerwy na wodzy i trzeźwo ocenisz sytuację. Zachowanie bliskiej osoby nie było celowe i jeżeli na spokojnie wyjaśnisz jej swoje stanowisko, zrozumie swój błąd. Prowokowanie konfliktów nigdy nie prowadzi do pozytywnych wydarzeń, a twoją postawę doceni osoba, na której opinii wyjątkowo ci zależy. Wkrótce nastąpi długo oczekiwany przełom w sprawach sercowych. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Skorpionom towarzyszy nostalgiczny nastrój. Jesteś rozkojarzony i mimowolnie krążysz myślami wokół osoby, za którą bardzo tęsknisz. Horoskop mówi, że wasze relacje były niegdyś zdecydowanie lepsze, ale nieszczęśliwy zbieg okoliczności bardzo was od siebie oddalił. Bierne analizowanie przeszłości nie przyniesie ci ulgi. Omów sytuację z zaufaną stroną i podejmij kroki. Możesz albo zaakceptować obecny stan rzeczy, otwierając się na nowe znajomości, albo podjąć próbę kontaktu. Miej na względzie, że czas pozwala nam ochłonąć i spojrzeć łaskawszym okiem na pewne wydarzenia. Dawny znajomy również mógł zmienić do ciebie nastawienie. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Ryzykowna decyzja, którą podjąłeś, finalnie przyniosła bardzo dobry skutek. Masz prawo być z siebie zadowolonym, jednak pamiętaj, by zachować ostrożność i zdroworozsądkowe podejście. Horoskop dzienny zwraca uwagę na fakt, że szczęście nie będzie dopisywać ci przez cały czas, a ryzyko nie gwarantuje uczucia stabilizacji. Wyciągnij wnioski z doświadczeń znajomych i ich nieprzemyślanych inwestycji. Wkrótce na drodze strzelców pojawią się nowe wyzwania. Tym razem, droga na skróty nie będzie dobrym rozwiązaniem, dlatego warto zastanowić się nad poszerzeniem swoich kompetencji i nauką nowych metod działania. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Bądź empatyczny i nie odrzucaj osoby, która będzie chciała podać ci dłoń na zgodę. Horoskop dzienny przypomina, że pielęgnowanie złości nie przyniesie niczego dobrego, a koniec konfliktu ukoi zszargane nerwy. Chociaż twoje grono znajomych wcale nie jest małe, to dobry moment, żeby wychylić się poza nie. Wkrótce nadarzy się okazja do poznania nowych ludzi. Skorzystaj z niej, a poznasz wyjątkową osobę, z którą bardzo szybko zaczniesz nadawać na tych samych falach.