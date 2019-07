Horoskop dzienny na sobotę 20 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 20 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 20 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi, by zwykle opanowane wodniki, dały się wreszcie ponieść emocjom. Rozwiązałeś pewien poważny problem i chociaż najgorsze już minęło, wciąż kłębisz w sobie mieszankę różnych uczuć. Poczujesz ulgę, pozwalając sobie na zmiany i nowe doświadczenia. To dobry moment na wszelkie metamorfozy wyglądu. Gwiazdy są po twojej stronie, a decyzje, które podejmiesz, wyjdą ci na dobre. Nie odmawiaj również znajomym, którzy spróbują namówić cię na spróbowanie ich hobby albo podjęcie różnych kursów, poszerzających kompetencje zawodowe. Jesteś osobą powszechnie lubianą, a bliscy życzą ci jak najlepiej. Zaufaj ich radom.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby są z natury bardzo nieśmiałe, przez co ciężko im podjąć pierwszy kroki w budowaniu relacji z nową osobą. Jeżeli sam nie zadbasz o swoje sprawy miłosne, nadal będziesz stać w martwym punkcie. Horoskop radzi ci przejąć inicjatywę. Chociaż będziesz wywoływać skrajne emocje u płci przeciwnej, nikt nie przejdzie obok ciebie obojętnie. Prędzej czy później dojdzie również do interakcji z osobą, do której już od dłuższego czasu czujesz coś więcej. Strach przed odrzuceniem jest zrozumiały, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Zaproponuj spotkanie, podczas którego będziecie mogli pogadać i poznać się bliżej.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Twój horoskop dzienny zaleca oszczędność. Ostatnio barany żyją bardzo aktywnie. Stałeś się duszą towarzystwa, nawiązując przy tym kilka wartościowych znajomości i naładowałeś się pozytywną energią. Zastanów się jednak czy ciągłe rozrywki nie zaczęły cię odciągać od tego, co naprawdę ważne. Najwyższy czas, byś przewartościował swoje priorytety. Okres, który rozwinął cię duchowo i społecznie, nie był zbyt łaskawy dla twojego portfela. W najbliższym czasie powinieneś żyć trochę skromniej i nie wydawać oszczędności na błahostki. Jeżeli nie zaczniesz rozsądniej gospodarować budżetem, prędzej czy później, możesz wpaść w kłopoty finansowe.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Według horoskopu, za bardzo bierzesz do siebie słowa osób trzecich. Byki mają dużo samokrytyki, a przez wrodzony perfekcjonizm, cały czas dążą do samodoskonalenia. Miej jednak na względzie fakt, że nie zdołasz zadowolić wszystkich. Konstruktywna krytyka bywa pomocna, pod warunkiem, że podchodzi się do niej z pewnym dystansem. Nie zbaczaj z obranej ścieżki, tylko dlatego, że ktoś powie ci kilka przykrych słów. Masz dużą wiedzę, niemałe kompetencje i zależy ci na ciągłym rozwoju. Pozwól, by twoim doradcą była intuicja. Uwierz, że podpowiada ci najlepsze rozwiązania.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem dzienny, bliźnięta czują się przytłoczone. Chociaż trudniejszy etap wreszcie się skończył, nadal odczuwasz jego bolesne skutki. Nie jest to łatwe, ale nie zapomnisz o przeszłości, dopóki nie wykonasz istotnego kroku wprzód. Gwiazdy sprzyjają odważnym decyzjom i wprowadzaniu dużych zmian. Zrób coś, dla ciała i duszy. To odpowiedni moment na wszelkie zmiany w wyglądzie, wizyty u fryzjera lub spa. Będzie ci jednak raźniej, jeżeli towarzystwa dobry przyjaciel. Masz potrzebę, aby zwierzyć się komuś ze swoich obaw i wniosków. Gdy to zrobisz, poczujesz ulgę.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Gwiazdy zwiastują rakom wyjątkowo szczęśliwy dzień. Horoskop przeczuwa, że dziś wreszcie ostatecznie uporasz się z problemem, który od pewnego czasu spędzał ci sen z powiek. Wkrótce przyjaciel spróbuje zarazić cię swoim hobby. Chociaż na początku nie będziesz bardzo sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, uwierz, że warto się przełamać. Odkryjesz w sobie nowy talent, o którego istnieniu nie miałeś pojęcia. Nowa pasja będzie również okazją do nawiązania ciekawych znajomości. Inspirujący dużo wniosą do twojego dotychczas schematycznego życia.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny przeczuwa, że lwom ostatnio zaczyna doskwierać samotność. Otaczają cię pary, na których tle wydajesz się jedyny. Potrzeba bliskości ukochanej osoby jest zrozumiała, nie powinieneś jednak stawiać znalezienia drugiej połówki za swój nadrzędny cel. Szukanie na siłę nie przyniesie pożądanych efektów, może natomiast skutkować przykrymi doświadczeniami, których będziesz żałować. Uzbrój się w cierpliwość i zaufaj losowi. Gwiazdy mają dla ciebie określony plan. Teraz poświęć uwagę pracy. W sprawach zawodowych czeka cię wiele wyzwań. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, zwiększysz swoje szanse na awans.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Od dłuższego czasu męczą cię wyrzuty sumienia. Uniosłeś się gniewem i powiedziałeś komuś o kilka słów za dużo osobie, na której ci zależy. Gdy emocje opadły, zrozumiałeś jednak, że nie postąpiłeś najlepiej. Horoskop dzienny radzi pannom, by, zamiast analizować swoje zachowanie, zdobyły się na odwagę, żeby przeprosić znajomego. Wiedz, że twój gest zostanie doceniony. W dzisiejszych czasach niełatwo przyznać się do błędu, a decydując się na taki ruch, dowodzisz swojego honoru. Z czystym sumieniem zdecydowanie łatwiej będzie ci skupić się na pracy i obowiązkach domowych.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wagi są ostatnio zagubione i pogrążone w rozważaniach. Zgodnie z horoskopem, ostatnio coraz częściej wracasz myślami do sytuacji z przeszłości. Myślisz o pewnej osobie, z którą kiedyś łączyły cię bliskie relacje. Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odnowić kontakt. Mieliście dużo czasu, aby przemyśleć dawne niesnaski i spojrzeć na swoją postawę z zupełnie inne perspektywy. Zdecyduj się na ten odważny krok, a odzyskasz wewnętrzny spokój. Usłyszysz też zaskakującą wiadomość, która zmieni twoje spojrzenie na pewne sprawy.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zgodnie z horoskopem, pewien znajomy niebawem poprosi cię o pewną przysługę. Chociaż skorpiony są ostatnio szczególnie zapracowane i prośba nie będzie ci na rękę, wiedz, że nie możesz zostawić przyjaciela samego. Na szczęście, rozwiązanie jego problemów nie będzie szczególnie skomplikowane. Miej świadomość, że coś, co dla ciebie jest łatwe, dla drugiej osoby może stanowić prawdziwe wyzwanie. W zaistniałej sytuacji twoja pomoc okaże się nieoceniona i znajomy będzie mieć wobec ciebie dług wdzięczności. W potrzebie znajdziesz się szybciej, niż myślisz. Będziesz mógł wówczas na niego liczyć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie powinieneś obwiniać się za sytuacje, na które nie miałeś wpływu. Strzelce są bardzo obowiązkowe, empatyczne i mają skłonność do brania zbyt wielu rzeczy na swoje barki. Wiedz jednak, że niepowodzenia bliskich osób nie były twoją winą, a biorąc za nie odpowiedzialność, w rzeczywistości wyrządzasz im więcej szkód, niż pożytku. Zamiast rozpamiętywać negatywne wydarzenia, skup się na teraźniejszości. Wkrótce nastąpi przełom w sprawach zawodowych. Determinacja wreszcie się opłaci, a osoby, których podejście cię niepokoiło, wreszcie dostrzegą twój potencjał.