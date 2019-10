WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na sobotę 19 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na sobotę 19 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Horoskop dzienny dla wodnika

*Wodnik (20.01-18.02) *Według horoskopu mogą cię dziś spotkać nieprzewidziane sytuacje. Nie poddawaj się zmianom nastroju. Jesteś przede wszystkim indywidualistą, który nie może być zależny od drobnych niepowodzeń. Z drugiej strony, nie powinieneś ranić innych ludzi. Znieś spokojnie cudze wady. Od dawna starałeś się być tak niewzruszonym. Horoskop dzienny dla ryb

*Ryby (19.02-20.03) *Osoba urodzona pod znakiem ryb z łatwością znajdzie czas dla siebie. Będziesz rozwijać swoje pasje. Okaże się, że coś, co długo ci nie wychodziło, nie jest wcale takie trudne. Poczujesz więź ze wszystkimi ludźmi i wdzięczność za wszystko, co się ostatnio wydarzyło. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop mówi, że w twoim domu pojawią się napięcia. Barany powinny dziś uważać na swój temperament. W pobliżu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, a nie strofowania. Tym razem spróbuj pójść na kompromis ze swoimi nawykami. Pokaż, że umiesz wesprzeć innych. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Osoby urodzone pod znakiem byka znajdą dziś okazję, by podtrzymać ważne decyzje. Odkryjesz pozytywne strony tego, co wydawało ci się trudne i przykre. Przekonasz się, że twoja wyrozumiałość wobec najbliższych przynosi dobre owoce. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twoja podwójna natura ujawni się dziś wiele razy. Powstrzymuj chęć wybuchu i powiedzenia na głos, co naprawdę myślisz o cudzych błędach. Okaż serce swoim współpracownikom. Pamiętaj, że twoim celem jest osiągnięcie równowagi. Jeśli wytrzymasz napięcie, zbliżysz się o kolejny krok do tego, czego pragniesz. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop mówi, że będziesz miał okazję zadbać o członków swojej rodziny. Odezwij się do przyjaciela, z którym dawno nie rozmawiałeś. Nie wahaj się przyjąć zwierzeń i udzielić dobrej rady. Miłość, którą okażesz dziś innym, powróci do ciebie. Horoskop dzienny dla lwa

*Lew (23.07-23.08) *Dziś czeka cię wyzwanie. Staniesz na czele grupy i będziesz rozdzielać obowiązki. W stresującej sytuacji nie stracisz zimnej krwi. Przygotuj się na to, że nie wszyscy będą równie twardzi. Znajdziesz w sobie siły, żeby im to wybaczyć. W życiu osobistym spodziewaj się powodzenia. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop mówi, że dziś jak zwykle wszystko dobrze zorganizujesz. Twój profesjonalizm zostanie doceniony przez współpracowników, a twoje oddanie – przez przyjaciół. Od dawna myślałeś, że zapracowujesz się i zaniedbujesz relacje. Przekonasz się, że byłeś zbyt krytyczny wobec siebie. Nie oddawaj się zanadto marzeniom. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Strzeż się, by nie zabrakło ci dziś zdecydowania. Horoskop przypomina, że dla wag najważniejsze jest to, co ukryte. Korzystaj ze swojej inteligencji, by podejmować mądre postanowienia. Nie przejmuj się zbytnio rutyną. Nauczysz się dostrzegać jej sens. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop mówi, że w twoim wnętrzu pojawi się dziś niepokój. Wytrzymasz jednak, bo nauczyłeś się znosić takie sytuacje. Jeśli ktoś poda ci pomocną dłoń, nie odtrącaj tej osoby. Spróbuj czymś się z nią podzielić. Drobne codzienne wydarzenia są twoją drogą do szczęścia. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Czeka cię dziś kontynuacja ostatnich przygód. Cokolwiek się wydarzy, nie poddawaj się emocjom. Osoba z twojej rodziny ma sekret, którego nie wolno ci nikomu zdradzić. Okaż jej, że jesteś godnym zaufania pomocnikiem i że nie musi niczym się martwić. Odczujesz niezmąconą pogodę ducha. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop zapowiada, że nadarzy się okazja do przeprowadzenia poważnej rozmowy z osobą, z którą się pokłóciłeś. Oderwij się od pracy. Zaufaj swojej intuicji. Pamiętaj, że będziesz potrafił naprawdę odpocząć tylko wtedy, jeśli wcześniej dobrze pracowałeś. Nie snuj zbyt wiele planów na temat przyszłego tygodnia.