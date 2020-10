Horoskop dzienny na sobotę 17 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Wpadniesz dziś na ciekawe pomysły. A co ważniejsze rodzina podchwyci je i spędzicie miło czas na ich realizacji. Możesz pozwolić sobie na dłuższe siedzenie w nocy. Wspólne chwile z Partnerem dobrze wam zrobią.

Ryby (19.02-20.03) Zapragniesz poświęcić czas na porządki i przegląd szafy. Zrobisz przy okazji listę zakupów na nowy sezon. A ponieważ szybko się z tym uporasz to wieczorem poświęcisz czas na zakupy on-line i nikt Cię od nich nie będzie w stanie odciągnąć.

Baran (21.03-19.04) Nie śpiesz się i nie przejmuj za bardzo niczym. Ten dzień sprzyja bardziej odpoczywaniu niż intensywnej pracy. Zadbaj o regularne posiłki i ruch na świeżym powietrzu. Relaks- to jest Ci potrzebne.

Byk (20.04-22.05) Nuda, rutyna i finanse. Będziesz bez energii i humoru. Zapragniesz schować się przed całym światem, najlepiej w jakimś dobrym ośrodku Spa. Żeby tylko jeszcze mieli promocje, to byłoby idealnie.

Lew (23.07-23.08) Będziesz pełen energii i pomysłów. Szybko to, co istotne załatwisz rano, a po południu zaczniesz szaleć. Postanowisz połączyć przyjemne z pożytecznym. Sport, wspinaczka a może wypad na kajaki, to będzie teraz Cię ciągnęło.