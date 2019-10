WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na poniedziałek 28 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przygotował dla ciebie pewną niespodziankę. Napięty okres powoli mija i wreszcie będziesz mógł pozwolić sobie na zasłużony odpoczynek. Ryby są otwarte i ciekawe świata, dlatego dobrze ci zrobi zmiana otoczenia. Jeżeli zastanawiasz się nad planowaniem urlopu lub chociażby weekendowego wyjazdu, wiedz, że to idealny moment. Idealnym kompanem podróży będzie dawny przyjaciel, z którym urwał ci się kontakt. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Według twojego dziennego horoskopu dojdzie do konfliktu. Nie dogadasz się w pewnej istotnej sprawie z osobą, z którą dotychczas miałeś zwykle bardzo podobny pogląd na te same kwestie. Jej inne podejście jest związane z nowym towarzystwem, w którym ostatnio zaczęła się obrać. Zamiast reagować złością, spróbuj skłonić ją do spokojnej rozmowy. Jest coś, o czym nie wiesz, ale nie zdobędziesz tej informacji, ironizując i podnosząc głos. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny głosi, że nie ma sensu martwić się na zapas. Podjąłeś pewną decyzję, a teraz czekasz na jej rezultat. Po okresie ciężkie pracy zasługujesz na odpoczynek. Nerwy ukoją zarówno relaks w domowym zaciszu, jak i spotkania w gronie najbliższych. Pamiętaj, że masz prawo być z siebie dumny, gdyż dołożyłeś wszelkich starań, aby sprawy ułożyły się po twojej myśli. Wieczorem spotka cię miła niespodzianka, która wyjątkowo poprawi ci nastrój. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dostrzega, że pewna bliska osoba zrobiła się wyjątkowo drażliwa. Zmiany w jej zachowaniu zachodziły stopniowo, ale w tej chwili zaczynasz już zauważać dzielącą was barierę. Zaistniałą sytuację próbujesz tłumaczyć nowym towarzystwem, w którym się obraca. Nie wyciągaj jednak pochopnych wniosków. Jest coś, czego nie wiesz, dlatego nie pielęgnuj w sobie złości. Zamiast tego, spróbuj skłonić bliskiego do szczerej rozmowy. Słowa, które usłyszysz, będą prawdziwym zaskoczeniem. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) To nie jest najlepszy moment na podejmowanie ryzykownych decyzji. To, że twojemu znajomemu udało się coś osiągnąć, wcale nie oznacza, że historia zatoczy koło. Horoskop dzienny dostrzega w tobie duże ambicje. Już od pewnego czasu zawzięcie pracujesz na swój sukces, ale nadal nie widzisz zadowalających rezultatów. Wiedz jednak, że twoich rywali ogarniają podobne wątpliwości. W zaistniałej sytuacji powinieneś jeszcze poczekać. Na cierpliwych czeka nagroda. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś lwy będą wyróżniać się wyjątkową błyskotliwością i pomysłowością. Sprzyjające okoliczności warto wykorzystać w sprawach zawodowych. Według horoskopu to odpowiedni moment na podejmowanie zadań indywidualnych. Chociaż dobrze radzisz sobie w zespole, powinieneś wykazać się również jako jednostka. Masz odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, by ubiegać się o wyższą posadę. Twoim dodatkowym atutem będzie dawniej zdobyta wiedza, dlatego w najbliższym czasie, warto odświeżyć materiał, którego się nauczyłeś w ciągu kilka, ostatnich lat. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Czasem warto przyznać się do błędu niż iść z zaparte. To również oznaka odwagi. Ostatnio coraz mocniej odzywa się twój wewnętrzny perfekcjonizm. Masz prawo być dumny z pasma sukcesów, ale nikt nie jest nieomylny. Jeśli pokażesz, że masz do siebie dystans, zyskasz sympatię ludzi, którym chciałbyś zaimponować. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny ostrzega. Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Czeka cię konfrontacja z kimś, za kim nie przepadasz. Zachowaj zimną krew i postępuj klasą. Pamiętaj, że gwiazdy są po twojej stronie. Nie podejmuj ważnych decyzji zbyt szybko. Póki masz czas, umiejętnie go wykorzystaj. Opracuj dobrą strategię i przemyślany plan działania. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop dzienny podpowiada. W swoim otoczeniu masz mądrych doradców. Gdy staniesz w obliczu dylematu, nie bój się poprosić ich o radę. Poprawie ulegną sprawy rodzinne. Usłyszycie pozytywną wiadomość, która Was bardzo do siebie zbliży. Możesz oczekiwać także przełomu w sprawach sercowych. Ktoś darzy cię głębszym uczuciem, niż myślisz. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Realizujesz się zawodowo i chętnie wykorzystujesz wszystkie okazje do samorozwoju. Nim się obejrzysz, zaczniesz odnosić kolejne sukcesy. Zwróć jednak uwagę na to, że stale odkładasz realizację planów, na które przecież możesz sobie pozwolić. Przyda ci się przerwa. Wykorzystaj ją, żeby zrobić coś dla siebie i zwyczajnie cieszyć się życiem. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Wreszcie masz szansę udowodnić innym swoje racje. Przed tobą czas wyzwań. Będziesz zmęczony, ale naładowany pozytywną energią. Daj upust swojej kreatywności i nie bój się ryzykownych pomysłów. Pamiętaj jednak, aby nie zapominać o dbaniu o zdrowie. Wysypiaj się i dobrze odżywiaj. Na realizację ambitnych planów potrzebna jest niemała siła.