Horoskop dzienny na poniedziałek 20 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 20 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na poniedziałek 20 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wodniku, za tobą trudne wyzwanie zawodowe, ale horoskop przewiduje, że teraz pora odpocząć i trochę się zrelaksować. Nie stresuj się tak wszystkim, bo ma to zły wpływ na twoje zdrowie i może odbić się także na relacjach z innymi. Jedną z najlepszych metod jest spędzenie czasu ze swoim kochającym zwierzakiem. Pójdź też na obiad z kimś bliskim do miejsca, które lubisz. Ciesz się tym, bo według horoskopu już niedługo jeszcze trudniejsze zadania przed tobą.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby, nie dajcie się zbałamucić. Według horoskopu ktoś może wami manipulować dla własnych korzyści. Oceńcie na chłodno, czy macie takie same prawa w tej relacji. Popracujcie nad asertywnością. Nad każdą prośbą czy propozycją dobrze się zastanówcie. Co myślałybyście o tej sytuacji, gdy to dotyczyło waszego przyjaciela? Horoskop przewiduje, że jeśli znajdziecie w sobie siłę, to wasze życie zmieni się nie do poznania.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Baranie, wspieraj bliską osobę, bo według horoskopu przeżywa coś trudnego. Próba rozwiązania problemu jest potrzebna, ale czasem ważniejsze jest wysłuchanie i cierpliwe wsparcie, nawet gdy osoba zdaje się Cię prowokować. Horoskop przewiduje, że przebrniecie przez to razem i to uczyni was silniejszymi. Jeśli uda wam się w tej sprawie, przy kolejnych przeszkodach będzie trochę łatwiej. Pamiętaj, żeby oddzielać słabość od samego człowieka.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byku, twój dzienny horoskop zapowiada wiele ekscytujących zmian. Nie zamykaj się w domu. Poznawaj ludzi i dziel się z nimi swoją pasją. Według horoskopu, jeśli tylko się postarasz, możesz zdobyć duże uznanie. Pamiętaj, żeby być szczerym i nie udawać kogoś innego. Ciesz się życiem i rozsiewaj pozytywną energię, a ona do ciebie wróci.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta, nie dajcie się marazmowi. Według horoskopu to nie wasza natura. Jeśli przytłacza was otaczająca rzeczywistość, spróbujcie coś zmienić. Dajcie upust stresowi, ale uważajcie na szkodliwe nałogi. Nie dajcie zabić w sobie dziecka. Może wam się wydawać, że już późno na zmianę priorytetów, ale tak nie jest. Nie zwlekajcie jednak z trudnymi decyzjami. Horoskop przewiduje dobre zmiany.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raku, horoskop przewiduje, że dziś jest dzień na zrobienie czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiłeś (byle legalnego). Tak, jest poniedziałek, ale o ile lepszy będzie ten tydzień, jeśli zacznie się czymś ekstra. Przypomnij sobie o czym marzyłeś, kiedy byłeś dzieckiem. Jakie miałeś aspiracje? Czego chciałeś się nauczyć? Jeśli to wymaga wielu przygotowań, to zrób dzisiaj pierwszy krok. Horoskop go nie wyczaruje.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Lwie, horoskop rozpoznaje, że dobrze się bawiłeś w ten weekend. Dziś powrót do szarej rzeczywistości. Nie daj się jednak rutynie. Codziennie wplataj w swój grafik coś, co daje ci radość i jednocześnie rozwija cię. Już prawie połowa roku, a według horoskopu noworoczne postanowienia pokryły się kurzem. Daj sobie powód do późniejszej satysfakcji. Rywalizuj ze sobą samym i wciąż pobijaj swoje rekordy.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Panno, twój dzienny horoskop zapowiada, że musisz się bardziej postarać. Nie wchodź w rolę ofiary, bo nic dobrego z tego nie przyjdzie. Rozmawiaj szczerze z bliskimi o tym, co jest dla ciebie trudne. Zaproponuj jakieś rozwiązania. Pokaż, że ci zależy. Według horoskopu w końcu przełamiesz się, a to cię wyzwoli. Jednocześnie odbudujesz zaufanie i poprawisz relacje z innymi.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wago, według horoskopu to dla ciebie kolejny pracowity poniedziałek. Dobra robota. A teraz zrób coś nieplanowanego. Zaskocz kogoś bliskiego w pozytywny sposób. Jeśli będzie padać, możecie zaszyć się w kinie, pójść na masaż czy postawić na maraton filmowy w pierzynie z przekąskami domowej roboty. Nie myśl dziś za dużo o następnych dniach, bo nie będziesz cieszyć się chwilą.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Skorpionie, zgodnie z horoskopem namieszałeś i to nie pierwszy raz. Najwyższa pora to wszystko poukładać i wyjść na prostą. Po co aż tak komplikować sobie życie? Nie uciekaj od tego, co nieuniknione. Postaw na metodę małych kroków. Nie daj się zdemotywować. Według horoskopu wciąż możesz wiele naprawić i pokazać swój pełny potencjał. Pamiętaj, że nie tylko ty popełniasz błędy.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Strzelcu, twój dzienny horoskop mówi: odpuść trochę media społecznościowe. Poza internetem też jest życie. Zwróć uwagę na osoby dookoła ciebie. Czy ktoś nie potrzebuje twojej pomocy? Według horoskopu tak. Zapomnij na chwilę o sobie. Jakie drobne (lub większe) działania naprawiłyby choćby najmniejszy kawałek świata? Czy da się je wykonywać cyklicznie?