Horoskop dzienny na poniedziałek 13 września. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Lew (23.07-23.08) Dotrą do was dzisiaj plotki i informacje niepewnego pochodzenia, najlepiej byłoby je zignorować i zająć się swoimi sprawami. Jednak aura dnia sprzyjać będzie gadatliwości i nadmiernej ciekawości co może wciągnąć was w sytuacje międzyludzkie o nieprzyjemnych konsekwencjach. Macie dziś dobry potencjał intelektualny, wykorzystajcie go do budowania kariery. W sprawach uczuciowych da się odczuć brak zaufania.