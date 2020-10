Horoskop dzienny na poniedziałek 12 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Jak poczujesz się niezrozumianym przez cały Świat i współpracowników, to nie martw się, tylko pozwól sobie na chwilę wyciszenia. Nie rób nic na siłę, nie przekonuj, że masz rację. Pozwól, by wszystko szło swoim torem, nawet jak dla Ciebie będzie to niewygodne.