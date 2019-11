WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 9 min. temu Horoskop dzienny na poniedziałek 11 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na poniedziałek 11 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na poniedziałek 11 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop uprzedza, byś na pewien czasu zrezygnował z błahych rozrywek, skupiając się na obowiązkach służbowych. Przed tobą czas wyzwań i jeżeli nie sprostasz podstawowym zadaniom teraz, skumulują się, obarczając cię nadmiarem pracy w najmniej dogodnym momencie. Na szczęście masz wokół siebie zaufanych znajomych, których zawsze możesz poprosić o pomóc. Ich wskazówki pozwolą ci zaoszczędzić dużo czasu, a niebawem na twojej drodze pojawi się bardzo ambitny przeciwnik. Etap rywalizacji obnaży twoje mocne i słabe strony. Póki masz czas, skup się na powtórzeniu dawniej zdobytej wiedzy. Przyda się bardziej, niż myślisz. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny zapewni, że napięty okres wreszcie dobiega końca. Chociaż wielokrotnie chciałeś się poddać, twoja ciężka praca finalnie się opłaci, a jej efekt sprosta twoim oczekiwaniom. Panny są z natury bardzo ambitnie, ale nie zapominaj, że po okresie ciężkiej pracy należy się odpoczynek. W najbliższym czasie nie wyszukuj sobie jednak dodatkowym zajęć. Jesteś przepracowany i zasługujesz na chwilę relaksu. Dobrym pomysłem będzie zarówno spotkanie ze znajomymi, jak i odprężający wieczór w domowym zaciszu. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Barany potrzebują zmiany otoczenia i odpoczynku od szarej codzienności. Nastrój poprawią ci zarówno dalsze podróże, jak i krótsze, jednodniowe wyjazdy. Szczególnie korzystnie na twoje samopoczucie wpłynie czas spędzony na łonie natury. Pamiętaj jednak, by nie decydować się na wyjazd samotnie. Idealnym towarzyszem podróży byłby dobry znajomy, z którym dawno się nie widziałeś. Preferujecie podobny sposób spędzania wolnego czasu, a poza tym macie do wyjaśnienia kilka kwestii. To właśnie on udzieli ci rady, która pomoże ci w rozwiązaniu pewnego problemu. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Zgodnie z horoskopem, dzień zacznie się stresująco. Przez nieprzewidziane wydarzenie losowe, będziesz musiał działać pod wpływem presji i szybko zmienić swoje plany. W tym dniu najmniejsze spóźnienie będzie na twoją niekorzyść, dlatego zadbaj o punktualność. Nie podejmuj nowych wyzwań pod wpływem chwili, pamiętając, że skutki nieprzemyślanych decyzji odczują również osoby trzecie. Czas na zasłużony odpoczynek znajdziesz dopiero w godzinach wieczornych. Ktoś przekaże i ci wówczas pewną wiadomość, która skutecznie poprawi ci nastrój. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta są ostatnio wyjątkowo nerwowe i skłonne do nadinterpretowania faktów. To nie najlepszy moment na rozwój spraw sercowych, nawet jeżeli zaczyna dokuczać ci samotność. Myślami wciąż krążysz wokół poprzedniej reakcji, a zmuszanie się do wkraczanie w kolejną byłoby dla ciebie toksyczne. Potrzebujesz czasu, by poukładać w głowie wiele spraw. Najlepiej będzie, jeżeli w najbliższym czasie skoncentrujesz się przede wszystkim na pracy. Pojawią się liczne okazje do rozwoju kariery zawodowej i będziesz bardzo żałować, jeżeli z nich nie skorzystasz. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop przepowiada, że niedługo zostaniesz wystawiony na pewną próbę. Obrona własnego zdania i trzymanie się konkretnych wartości wcale nie są łatwe, szczególnie w sytuacji gdy, wszyscy wokół zajmują odmienne stanowisko. Bądź asertywny i nie próbuj dopasowywać się na siłę do grona osób, które nie wnoszą zbyt wiele pozytywów do twojego życia. Chociaż jesteś pełen obaw wiedz, że twoja postawa zaimponuje tym, którzy cię nie doceniali. Nie bój się wyjść przed szereg i sugerować własnych rozwiązań. Twoje pomysły są dobre, musisz tylko przekonać do nich innych. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Gwiazdy zwiastują ci pracowity dzień pełen wyzwań. Dziś wszystkie lwy powinny być czujne i dokładnie wypatrywać wskazówek od losu. Naucz się odróżniać to, czego naprawdę pragniesz, od rzeczy, jakie wymuszą na tobie inni. Niebawem usłyszysz propozycję, którą nie będziesz zainteresowany. Niestety, osoba, która ją złoży okaże się bardzo natarczywa i podejmie próbę przekonania cię do swoich racji. Bądź asertywny i postaw na swoim. Podświadomie wiesz, jaka droga jest dla ciebie najlepsza. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Według horoskopu nie powinieneś poświęcać teraz zbyt wiele czasu na snucie wielkich, dalekosiężnych planów. Los sprzyja za to spontanicznym decyzjom, które wbrew pozorom, wcale nie wstrzymają cię przed dalszym rozwojem. Dziś pewne nieprzewidziane sytuacje losowe skutecznie zaburzą twój rytm dnia, ale finalnie taki obrót spraw może wyjść ci na dobre. Nauczysz się działać pod wpływem presji czasu i odkryjesz w sobie umiejętności, o których istnieniu nie miałeś wcześniej pojęcia. Wykorzystaj te cechy w pracy, a zaimponujesz przełożonemu. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Nie ulegaj presji otoczenia i nie szukaj związków na siłę, gdyż to nie jest odpowiedni moment do rozwoju spraw sercowych. Wagi są teraz rozkojarzone, przewrażliwione i skłonne do nagłych wybuchów. Nim zaczniesz myśleć o podejmowaniu kolejnych, wiążących decyzji, skup się na uporządkowaniu chaosu, który cię otacza. Chociaż ciężko ci to przyznać, wciąż krążysz myślami wokół pewnej osoby, z którą rozeszły ci się drogi. Jeżeli czujesz, że powinieneś podjąć próbę odnowienia kontaktu, zrób to. Z perspektywy czasu wiele spraw postrzegamy zupełnie inaczej, a oboje potrzebujecie wyjaśnień. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Twój horoskop przeczuwa, że wreszcie zdołasz wybrnąć z pewnego problemu, który spędzał ci sen z powiek już od dłuższego czasu. Doświadczenie to potraktuj jednak jako ważną lekcję. To właśnie takie sytuacje sprawiają, że stajemy się silniejsi i pewniejsi siebie. Wkrótce nastąpi przełom w sprawach zawodowych. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, zbliżysz się do awansu. Pamiętaj jednak, żeby zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnych. Bliskie osoby martwią się o ciebie bardziej, niż myślisz, a osłabienie waszych relacji szczerze ich niepokoi. Zagospodaruj wolną chwilę i zaproponuj im spotkanie. Uwierz, że docenia ten gest. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny przeczuwa, że ten dzień będzie należał do ciebie. Strzelce nie tylko wykażą się we własnej pracy, ale również wesprą innych. Udowadniając, że można na tobie polegać, zyskasz sympatię osoby, która intryguje cię już od dłuższego czasu. To dobry okres na naukę i rozwój wcześniej zdobytych umiejętności. Los podsunie ci wiele atrakcyjnych okazji. Jeżeli umiejętnie je wykorzystasz, możesz dużo zyskać. Uważaj jednak na kontakty ze skorpionami. Są zazdrosne o twoje sukcesy i nie będą w tym okresie najszczerszymi doradcami. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Przewlekły stres i rywalizacja powoli zaczynają odbijać się na twoim zdrowiu. Horoskop przepowiada, że jeżeli nie zmienisz podejścia, taki stan rzeczy wpłynie negatywnie na wyniki w pracy. Działania wyczerpanego umysłu są zawsze mniej wydajne, dlatego, zamiast wyszukiwać kolejne dodatkowe zadania, postaw na relaks w domowym zaciszu. To zrozumiałe, że nie możesz doczekać się nagrody za dotychczasowe osiągnięcia, ale powinieneś jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Spróbuj nabrać dystansu i spojrzeć trochę łagodniej na swoje dotychczasowe osiągnięcia. Chociaż zazdrościsz znajomym sukcesów, w rzeczywistości podniosłeś sobie poprzeczkę zdecydowanie wyżej niż on.