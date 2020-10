Horoskop dzienny na piątek 9 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Dostrzeżecie coś, co jest niedostrzegalne dla innych. Możecie liczyć na dobre i radosne wiadomości. Niektórym mocniej zabije serce. Nie bądźcie lekkomyślni, wsłuchujcie się w swój wewnętrzny głos.

Ryby (19.02-20.03) Dzisiejszy dzień poświęcicie na przemyślenia i opracowywanie strategii. Część z was może stanąć przed koniecznością podjęcia istotnej decyzji. Dokonajcie realnej oceny zysków i strat jakie może wam przynieść wasze działanie.

Baran (21.03-19.04) Doświadczycie zdarzeń pełnych emocji. Pojawią się nowe możliwości. Trzymajcie nerwy na wodzy, by w wirze następujących po sobie zdarzeń nie uwikłać się w konflikt lub w nie wasze problemy. Nie rozmieniajcie się na drobne.

Byk (20.04-22.05) Niektórzy z was podejmą kroki zmierzające do ustabilizowania sytuacji życiowej. Mogą pojawić się myśli o zmianie miejsca zamieszkania lub dotyczące nowej inwestycji. Nie unikajcie rozmów o przyszłości.

Bliźnięta (23.05-21.06) Nagłe zdarzenie może wprowadzić znaczące zmiany do waszego życia. Mogą pojawić się sytuacje problematyczne będące efektem niezbyt rozsądnych decyzji. Niektórzy z was mogą coś nieodwracalnie utracić. Myślcie pozytywnie i nie angażujcie się w konflikty.

Rak (22.06-22.07) Zapowiada się dzień, w którym zetkniecie się z pozytywnymi wydarzeniami. Opadną z was wszelkie wątpliwości i staniecie się gotowi do podjęcia odważnych decyzji. Niektórzy z was mogą zawrzeć znajomość, która w przyszłości okaże się trwałą.