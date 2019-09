Horoskop dzienny na piątek 6 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 6 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na piątek 6 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Tego dnia nie powinieneś snuć wielkich planów, gdyż los będzie płatał ci figle. Zgodnie z horoskopem, przypadkowy zbieg wydarzeń zmusi cię do konfrontacji z osobami, których wolałeś unikać. Chociaż początkowo nie będziesz zadowolony z takiego stanu rzeczy, uwierz, że zaistniała sytuacja wyjdzie ci na dobre. Uciekając od problemów, nie znajdziesz ich rozwiązania, a im szybciej wyjaśnisz sobie pewne kwestie ze znajomym, tym łatwiej będzie ci ruszyć do przodu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przeczuwa, że będzie to dzień ważnych decyzji. Gwiazdy zsyłają na ryby dużą kreatywność. To doby moment na planowanie wielkich przemian, remontów, przeprowadzek oraz metamorfoz wyglądu. Powoli wkraczasz w nowy etap. Należysz do osób czerpiących energię z otoczenia. Przebywając w przytulnym, ładnie urządzonym miejscu szybciej wypoczniesz i będziesz miał lepszy nastrój. Niebawem nastąpi też przełom w sprawach finansowych. Po trudniejszy okresie wreszcie możesz spodziewać się przypływu gotówki.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Konflikt wisi w powietrzu. Zachowanie osoby, z którą niegdyś dobrze się dogadywałeś, zaczęło wyjątkowo cię drażnić. Zmiany w jej podejściu do istotnych spraw nastąpiły stopniowo, przez co na początku ich nie dostrzegłeś. Teraz jednak widzisz, że zmienił światopogląd i w dużej mierze także zainteresowania. Przyczyną tego stanu rzeczy może być nowe towarzystwo. Wiedz, że jeżeli nie wyjaśnicie pewnych spraw, prędzej czy później dojdzie do kłótni, której skutki mogą być nieodwracalne. Nie zwlekaj i zaproponuj znajomemu długą, szczerą rozmowę.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop biznesowy widzi, że odczuwasz silny niepokój na myśl o zmierzeniu się z pewną sytuacją. W pracy powierzono ci zadania wykraczające poza twój podstawowy zakres obowiązków. Jeżeli im podołasz, zaimponujesz przełożonemu. Pamiętaj jednak, żeby mierzyć siły na zamiar i nie rzucać się na zadania, których nie jesteś w stanie wykonać. Masz wokół siebie dobrych doradców. Osoby starsze i bardziej doświadczone chętnie ci pomogą. Zaufaj ich wskazówkom, a zaoszczędzisz dużo czasu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Z natury jesteś osobą bardzo uporządkowaną, która lubi mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Według horoskopu, w najbliższym czasie będziesz musiał jednak otworzyć się na pomysły osób trzecich. Pewnych spraw nie zdołasz wykonać w pojedynkę i wówczas powinieneś postawić na współpracę. Odkryjesz również, że nie ma niczego złego w wychodzeniu poza schemat, a zaistniałą sytuacją będzie dla ciebie dobrą okazją do nauki nowych rzeczy. Czerp inspiracje z otoczenia. Wkrótce wpadniesz na pomysł rozwiązania trudnej sytuacji, która spędzała ci sen z powiek już od dłuższego czasu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop uprzedza, że powinieneś nauczyć się panować nad złością. Gniew nie doprowadzi do niczego dobrego, za to może być przyczyną wielu nieprzyjemności. Napięta sytuacja w pracy i ciągły stres wpływają negatywnie na twoje relacje z rodziną. Zbyt często podnosisz głos, reagując nerwowo nawet wtedy, kiedy nie jest to konieczne. Uwierz, że bliscy bardzo się o ciebie martwią. Jeżeli nie zmienisz podejścia, wasze relacje wkrótce ulegną ochłodzeniu. Pracujesz po to, aby żyć. Nie żyjesz, aby pracować.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Odnajdź w sobie wole walki i mimo wielu przeciwności nie poddawaj się na starcie. Przed tobą okres prób. Będziesz musiał konkurować z osobą, za którą nie przepadasz. Zaistniała sytuacja wymusi na tobie podjęcie określonych kroków. Będziesz musiał bardziej skupić się na pracy i odświeżyć dawniej zdobytą wiedze. Chociaż, na początku będzie ciężko, ostatecznie gwiazdy zwiastują ci pomyślność. Piętą achillesową twojego rywala jest brak doświadczenia.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop miłosny dostrzega, że coraz częściej wracasz myślami do dawnego związku, a przeczucie niedokończonych spraw nie daje ci spokoju. Nie da się cofnąć wypowiedzianych słów, ale miej na uwadze, że w przypływie złości jesteśmy w stanie sprawić drugiej osobie znacznie więcej przykrości. Była sympatia żałuje swojego postępowania, a ty również z perspektywy czasu zdałeś sobie sprawę z własnych win. Chociaż minęło trochę czasu, nie jest za późno na wyjaśnienie nieporozumień. Zacznij rozmowę. Nie masz nic do stracenia.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Stale analizując swoje niepowodzenia, wywołujesz jedynie falę niepotrzebnej frustracji, która nie doprowadzi do niczego dobrego. Zgodnie z horoskopem, wcale nie prześladuje cię pech, ale przez takie podejście sam starasz się go gonić. Odpędź negatywne myśli. To dobry moment na wszelkie podróże i wyjazdy, podczas których nabierzesz dystansu do pewnych spraw. Dobrymi towarzyszami będą osoby spod znaków panny, ryb i wodnika. Niegdyś przechodziły przez to samo, ale nauczyły się zwracać uwagę także na pozytywy.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Chociaż skorpiony dobrze czują się na pozycji lidera i mają doskonałą zdolność organizacji, tym razem nie będziesz mógł narzucać innym swojego zdania. Przed tobą okres pracy grupowej. Czeka cię ważne zadanie, od którego wykonania zależy twoja dalsza przyszłość. Zamiast postrzegać współpracowników, jako rywali, podejdź do nich jak do partnerów i zaufaj w kwestii podejmowanych decyzji. To osoby, zdolne, kompetentne, które nie mają złych zamiarów. Wśród nich są również jednostki, z którymi mógłbyś się zaprzyjaźnić.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop miłosny dostrzega sprzyjającą aurę dla strzelców. Cały dzień będziesz emanował pozytywną energią, którą przyciągniesz do siebie ludzi. Nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Ostatnio byłeś skupiony na pracy i przyda ci się taka forma odskoczni. Na twojej drodze dostrzeżesz również kogoś, kto wpadnie ci w oko. To wartościowa, ale bardzo nieśmiała osoba, która już dawno chciała nawiązać z tobą bliższy kontakt. Chociaż wcześniej byłeś zbyt zajęty obowiązkami służbowymi, aby ją dostrzec, sytuacja w końcu uległa zmianie.