Horoskop dzienny na piątek 29 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny przepowiada, że dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Bądź skupiony, przed wyjściem z domu sprawdź, czy niczego nie zapomniałeś. Miej na uwadze, że w tym dniu wszystkie spóźnienia będą na twoją niekorzyść. W godzinach popołudniowych na horyzoncie pojawi się pewna wyjątkowa okazja. Wreszcie będziesz mieć możliwość zaprezentowania dawnej wiedzy, którą zaimponujesz wpływowej osobie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Jeżeli zobowiązałeś się do wykonania pewnej rzeczy, doprowadź ją do końca. Pewna osoba bardzo na ciebie liczy. Jeżeli się wycofasz, zawiedziesz jej zaufanie. Według horoskopu to dobry moment na spędzenie czasu z bliskimi. Ostatnio byłeś bardzo zaabsorbowany pracą, przez co ledwie udawało się znaleźć wolną chwilę. Teraz sytuacja ulegnie zmianie i wreszcie będziesz mógł odpocząć. Nadarzy się również okazja do przeprowadzenia poważnej rozmowy z osobą, z którą już dawno powinieneś coś wyjaśnić.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dostrzega, że od dłuższego czasu zbierasz się, aby przeprowadzić z kimś poważną rozmowę. Barany są z natury nieśmiałe, a taki krok wymaga od ciebie dużo odwagi. Mimo wszystko wiedz, że warto się przełamać. Taka szansa może się więcej nie powtórzyć i jeżeli będziesz stać biernie, w przyszłości szybko pożałujesz takiej decyzji. Zaufaj radom skorpionów i ryb. Są po twojej stronie.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie polegaj na radach osób, których dobrze nie znasz. Horoskop przeczuwa, że chociaż w twoim otoczeniu są sprawdzeni przyjaciele, ostatnio zaczyna imponować ci nowe towarzystwo. Nie ma niczego złego w nawiązywaniu kolejnych znajomości, dopóki nie zaczynasz się gubić, we własnych priorytetach. To, że na początku relacji złapałeś z kimś wspólny język, nie oznacza, że powinieneś stawiać tę osobę nad bliskimi, których znasz od lat. Do zbudowania opartej na zaufaniu relacji potrzeba czasu. Nie zwierzaj się nikomu zbyt szybko ze swoich sekretów.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Los przygotował dla ciebie pewną niespodziankę. Napięty okres powoli mija i wreszcie będziesz mógł pozwolić sobie na zasłużony odpoczynek. Bliźnięta są otwarte i ciekawe świata, dlatego dobrze ci zrobi zmiana otoczenia. Jeżeli zastanawiasz się nad planowaniem urlopu lub chociażby weekendowego wyjazdu, wiedz, że to idealny moment. Idealnym kompanem podróży będzie dawny przyjaciel, z którym urwał ci się kontakt.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop uprzedza, byś nie doszukiwał się złośliwości tam, gdzie jej nie ma. Wciąż rozpamiętujesz pewne wydarzenie i to naturalne, że ciężko jest nie patrzeć na obecne sprawy przez pryzmat dawnych doświadczeń. Wiedz jednak, że nie należy mierzyć wszystkich tą samą miarą. W twoim otoczeniu znajduje się wrażliwa osoba, która bardzo by chciała poznać cię bliżej. Jeżeli nieustannie będziesz dla niej oschły i zamknięty stracisz szansę na wartościową znajomość.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś wszystkim lwom dopisuje wyjątkowe szczęście. Po ciężkim okresie gwiazdy wreszcie zaczęły zwiastować ci powodzenie w kwestiach finansowych i w najbliższym czasie, możesz oczekiwać nagłego przypływu gotówki. To dobry moment, aby zacząć oszczędzać. Twoja kariera nabiera rozpędu i już niedługo będziesz mógł pozwolić sobie na zakup rzeczy, które do niedawna pozostawały poza twoim zasięgiem. Uważaj jednak, by nie pożyczać dużych pieniędzy osobom trzecim. Ktoś chce skorzystać z twojej ciężkiej pracy.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Według twojego dziennego horoskopu dojdzie do konfliktu. Nie dogadasz się w pewnej istotnej sprawie z osobą, z którą dotychczas miałeś zwykle bardzo podobny pogląd na te same kwestie. Jej inne podejście jest związane z nowym towarzystwem, w którym ostatnio zaczęła się obrać. Zamiast reagować złością, spróbuj skłonić ją do spokojnej rozmowy. Jest coś, o czym nie wiesz, ale nie zdobędziesz tej informacji, ironizując i podnosząc głos.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop przepowiada gwałtowny rozwój twojej kariery zawodowej. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem nowego kursu lub nauką języka wiedz, że to dobry pomysł. W tym okresie wagi mają wyjątkowo otarte umysły i są głodne wiedzy. Nie marnuj tak korzystnej passy na błahe rozrywki. Jeżeli zmobilizujesz się do działania, szybko dostrzeżesz atrakcyjne oferty, które podsyła ci los. Czasem, żeby dopiąć swego, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale rezultaty są tego warte.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zastanów się, czy w swoim działaniu nie jesteś nadopiekuńczy. To naturalne, że martwisz się o bliskie osoby, ale nie możesz wymagać od nich postępowania według twoich wytycznych. Bardzo często ludzie najlepiej uczą się właśnie na własnych błędach i zdaniem horoskopu w najbliższym czasie powinieneś pomyśleć przede wszystkim o własnych problemach, które wcale nie są mniej ważne. Wydając polecenia innym, możesz szybko zrazić do siebie ludzi.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny głosi, że nie sensu martwić się na zapas. Podjąłeś pewną decyzję, a teraz czekasz na jej rezultat. Po okresie ciężkie pracy zasługujesz na odpoczynek. Nerwy ukoją zarówno relaks w domowym zaciszu, jak i spotkania w gronie najbliższych. Pamiętaj, że masz prawo być z siebie dumny, gdyż dołożyłeś wszelkich starań, aby sprawy ułożyły się po twojej myśli. Wieczorem spotka cię miła niespodzianka, która wyjątkowo poprawi ci nastrój.