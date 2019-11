WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na piątek 29 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Według horoskopu usłyszysz pewną propozycję od bliskiej osoby. Początkowo nie będziesz przychylnie nastawiona do tego pomysłu. Jednak mimo pesymizmu powinieneś się na niego zgodzić. Od dawna dokucza ci rutyna i brak wyzwań. Taka okazja umożliwi ci wprowadzenie odrobiny adrenaliny do życia. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Choć jest w tobie dusza ryzykanta, to tym razem powinieneś powstrzymać się od podejmowania pochopnych decyzji. Przemyśl dokładnie wszelkie argumenty za i przeciw. Pamiętaj, że ostatnio Fortuna raczej ci nie sprzyjała. Zdaniem horoskopu lepiej będzie postawić na sprawdzoną metodę, niż sposób, który z pozoru wydaje się interesujący. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Twój horoskop dzienny przewiduje ogromną zmianę. Od dawna szukasz szczęścia w miłości, ale na razie nie przynosi to żadnych efektów. Obecny układ gwiazd powinien sprzyjać rozwojowi bliższych relacji. W twoim otoczeniu jest wiele interesujących osób, ale tylko na widok jednej z nich twoje serce zaczyna szybciej bić. Odważ się zrobić pierwszy krok. Tym razem masz spore szanse na powodzenie. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) To nie najlepszy moment na składanie obietnic. Twój dzienny horoskop przewiduje, że w najbliższym czasie będziesz mieć na głowie bardzo wiele spraw. Dodatkowe obietnice, będą ci bardzo ciążyć. Jest też dobra wiadomość. Trudny okres nie potrwa zbyt długo. Co więcej, jeżeli sobie z nim poradzisz, czeka cię miła niespodzianka. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Od pewnego czasu stawiasz tylko na siebie. Nie ufasz innym, dlatego podejmujesz się wielu obowiązków równocześnie. Choć na razie czerpiesz z tego wiele korzyści, to niebawem gorzko tego pożałujesz. Tag długa praca na wysokich obrotach doprowadzi do szybkiego zmęczenia organizmu. Jeżeli nie zareagujesz w porę, będziesz zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop wie, że masz wiele na głowie. W ostatnich dniach wiele spoczywało na twoich ramionach. Starałeś się pogodzić obowiązki domowe i zawodowe, choć nie było to proste. Gwiazdy zwiastują, że już niebawem trudny okres dobiegnie końca. Wszystkie nieporozumienia zostaną wyjaśnione, a w twoim życiu pojawi się więcej spokoju. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Według horoskopu zbliża się okres, w którym będziesz musiał postawić na rywalizację. Z natury jesteś osobą towarzyską i pomocną, a wyścig szczurów nie jest dla ciebie. Tym razem będziesz musiał zacisnąć zęby i zawalczyć o swoją przyszłość. Musisz uważać, ponieważ twój rywal nie zawsze będzie grał fair. Nie poddawaj się, nawet jeśli nie wszystko będzie szło po twojej myśli. Do ostatecznego sukcesu będzie ci potrzebna cierpliwość i wytrwałość. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Miałeś na dziś pewne plany, na których realizacji bardzo ci zależało. Niestety horoskop przygotował dla ciebie zupełnie inny scenariusz. Od rana będziesz zdenerwowany, a kolejne obowiązki zaczną cię szybko przytłaczać. Mimo to nie poddawaj się, późnym wieczorem los wynagrodzi ci trudności całego tygodnia. Spotkasz się z bliskimi przyjaciółmi i usłyszysz nietypową informację, która odmieni twoje myślenie na pewien temat. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Twoje relacje z rodziną nie były takie, jak powinny. Twoi bliscy zaczynają się poważnie martwić. Jesteś stale przemęczony, a na domiar złego, twoja rodzina wie, że nie byłeś z nią do końca szczery. Według horoskopu nadszedł czas na wyjaśnienie wszystkich nieścisłości. Wykorzystaj czas wolny na spotkanie z tymi, którzy nie są ci obojętni. To przyniesie bardzo dużo dobrego tobie i im. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Zdaniem horoskopu to będzie twój dzień. Gwiazdy obdarzą dziś skorpiony nadzwyczajnym poczuciem humoru i energią. Wszyscy będą dziś chcieli spędzać czas w twoim towarzystwie. Dobra passa powinna trwać również wieczorem. Nie marnuj czasu na leżenie w domu. Spotkaj się ze znajomymi, wyjdź na miasto. Ciesz się wolnym czasem. Nabierz dystansu do codziennych obowiązków. Dobra zabawa napełni cię energią, której niebawem będziesz potrzebować. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Strzelce nie były ostatnio zbyt przyjazne. Nerwowy okres i napięcie nie sprzyjały relacjom towarzyskim. Zdaniem horoskopu nadszedł jednak czas na stanowczą zmianę. Uda ci się uporać z wszystkimi problemami, dzięki czemu będziesz o wiele spokojniejszy. To dobry moment, żeby pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Udaj się na zakupy, zaszalej na mieście. Skorzystaj z możliwości do odpoczynku i ciesz się czasem, który masz tylko dla siebie. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Twój horoskop finansowy ma dobrą informację. Od dawna odkładałeś na pewien cel. Twoja cierpliwość i skrupulatność przyniesie pożądane skutki. Będziesz mógł pozwolić sobie na zrealizowanie marzenia. Dzięki temu zyskasz dużo energii. Pamiętaj, żeby nie spoczywać na laurach. Już niebawem na twoim horyzoncie pojawi się kolejny cel, który zechcesz zrealizować. 