Horoskop dzienny na piątek 17 września. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Strzelec (22.11-21.12) Zaskoczą was rozstrzygnięcia i sprawy, o których dawno już zapomnieliście. Być może zignorowaliście coś ważnego, co wróci obecnie ze zdwojoną siłą, wymuszając na was działanie. Składając obietnice bez pokrycia, stawiacie się w złym świetle, trzeba doprowadzać sprawy do końca, inaczej mogą zupełnie wymknąć się spod kontroli. Opatrzność wspiera wasze działania, więc nie pozostawajcie bierni.