Horoskop dzienny na piątek 16 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na piątek 16 października? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Zrób to co należy do Ciebie i nie angażuj się w zajęcia innych. Szybko wyjdź z pracy i zacznij weekend. Zakupy, spacer lub kawiarnia pozwolą Ci miło zacząć weekend.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Uważaj podczas wysiłku, a najlepiej nic nie dźwigaj i nie śpiesz się. Lepiej coś zrobić wolniej niż potem leczyć kontuzję. Po południu też nie szalej na spotkaniu z przyjaciółmi. Uważaj na alkohol.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Od rana będziesz skoncentrowany na sobie i swoich sprawach. Trudno Cię będzie zainteresować czymś innym. Po południu dużo uwagi poświęcisz swoim finansom.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zaczniesz czuć jesień. Na dodatek zauważysz spadek humoru i formy. Podejdziesz do tego jak na Byka przystało, czyli jedzenie, słodycze i odpoczynek. Wieczorem ponarzekasz na własne zdrowie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Rano czeka Cię sporo pracy, za to już po południu będziesz mieć czas dla siebie i na swoje przyjemności. Szczególnie spotkanie z przyjaciółmi będzie wyjątkowo udane. Nie pij tylko za dużo, bo potem będziesz mieć kaca giganta.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Masz dziś szczęście do korzystania tam, gdzie innym się nie powiodło. Dzięki temu nie narobisz się za dużo, bo wykorzystasz już pracę innych, a jednocześnie uzyskasz korzyść. Szef to doceni i zwróci na Ciebie większą uwagę.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Myślami będziesz już na weekendzie. Tym bardziej że zapragniesz poszaleć i bardzo aktywnie spędzić czas. Twoje plany mogą nie pokrywać się z planami Partnera, jednak to Cię nie zrazi. Po południu porozmawiaj z nim spokojnie, a przekonasz go do wszystkiego.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Wszystko bacznie obserwuj, a unikniesz błędów. Tym bardziej że z niektórymi podobnymi sytuacjami miałaś do czynienia w przeszłości. Skorzystaj z wiedzy, jaką wtedy zdobyłaś. Wieczorem odpocznij.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Zapragniesz dziś spędzić trochę czasu w ciszy i z książką. W pracy będzie młyn i na dodatek pojawią się plotki. Na szczęście nie o Tobie. Posłuchaj, ale nie wierz we wszystko. A wieczorem zrób dokładnie to, o czym marzyłeś cały dzień.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) W pracy zaczniesz czuć się nerwowo, bo będziesz patrzeć na zegarek, by jak najszybciej wyjść. Na dodatek w domu może dojść do nieporozumienia z Partnerem, bo nagle zmieni on Twoje plany na weekend. Nie kłóć się, tylko postaraj się go zrozumieć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) W pracy może być nerwowo i nieprzewidywalnie. Na dodatek szef może zaproponować Ci nadgodziny. Zanim odmówisz, zastanów się, może to się potem przydać. Wieczorem nie imprezuj, tylko wcześniej się połóż.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Od rana możesz mieć nieporozumienia z Partnerem. Będziesz mieć wrażenie, że zupełnie Cię nie słucha i ignoruje Twoje pomysły. Po południu znajdź chwilę, by z nim o tym porozmawiać. Możesz być zaskoczony tym, co Ci powie.