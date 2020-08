Horoskop dzienny na piątek 14 sierpnia 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Bliźnięta (23.05-21.06) Sen z powiek może ci spędzać kiepska sytuacja finansowa. Możesz odczuwać zagrożenie i niepewność co do swojej pozycji zawodowej. Niektórzy z was mogą odczuwać deficyt w sprawach uczuciowych. Jeśli ktoś zaoferuje ci pomoc, nie odrzucaj wyciągniętej ręki. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Lew (23.07-23.08) Staniesz w obliczu konieczności dokonania oceny pewnych zdarzeń i będziesz musiał rozstrzygnąć trudną sprawę. Stosuj się do obowiązujących zasad i przepisów co zapewni Ci spokój ducha. W swoich ocenach bądź bezstronny sprawiedliwy. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Skorpion (23.10-21.11) Pomyślnie załatwisz sprawy finansowe w urzędach. Może pojawić się wyjątkowa szansa na zwiększenie dochodów . Dla niektórych z was będzie to dzień, w którym założycie swój własny biznes. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Strzelec (22.11-21.12) Nie zabraknie Ci powodów do radości. Pomyślnie załatwisz to co na dzisiaj zaplanowałeś. Sprawy związane ze sferą uczuciową zaczną zmierzać w dobrym kierunku, będziesz mieć okazję do zażegnania konfliktu i ożywienia relacji. Więcej dowiesz się u Eksperta!