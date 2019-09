Horoskop dzienny na piątek 13 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Zachowaj czujność. W twoim otoczeniu przebywa zazdrośnik, który bacznie monitoruje twoje działania. Zgodnie z horoskopem, to typ osoby dążącej po trupach do celu. Nie zdradzaj swoich ważnych planów znajomym, do których nie masz pełnego zaufania. Gwiazdy obdarzyły cię wyjątkową kreatywnością. Jeżeli ktoś uprzedzi cię, wdrażając w życie twoje pomysły, zostanie wyróżniony na tle grupy. Ceń swoją ciężką pracę i chwilowo skup się na zadaniach indywidualnych, nie pomaganiu grupie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dostrzega, że doświadczyłeś ostatnio pewnego zawodu. Efekt twoich działań wyminął się z oczekiwaniami i masz prawo być rozczarowany. Miej jednak świadomość, że błąd nie leży po twojej stronie. Zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, aby sprawy ułożyły się jak najlepiej i zwyczajnie nie miałeś wpływu na przypadkowe sytuacje losowe. Nie trać chęci do działania. Niebawem wróci do ciebie szczęśliwa aura, a na horyzoncie pojawi się zupełnie nowa, atrakcyjna okazja.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Według horoskopu zmagasz się z pewnym problemem, który zabiera ci dużo czasu. Chociaż miałeś chwile zwątpienia, uwierz, że wkrótce znajdziesz skuteczne rozwiązanie. Na początku nie dostrzegałeś pozytywów trudnej sytuacji, wiedz jednak, że zdobyte doświadczenie bardzo pomoże ci w pracy. Horoskop biznesowy radzi, abyś w najbliższym czasie skupił swoją uwagę na obowiązkach służbowych. Szef obserwuje twoje działania. Masz dużą szansę awans.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop miłosny zwiastuje bykom powodzenie w sprawach miłosnych. Będziesz dziś prawdziwą duszą towarzystwa, która przyciągnie do siebie ludzi. Nie marnuj tak pomyślnej aury na nudny wieczór spędzony w domowym zaciszu. Zamiast tego postaw na spotkania towarzyskie i zaproś znajomych lub zgódź się na zaproszenie ze strony innych. W kręgu osób, którymi się otaczasz, są tajemniczy wielbiciele. Wkrótce zrobią w twoją stronę pierwszy krok. Uważaj jednak, aby nie bawić się uczuciami osób, którymi nie jesteś zainteresowany, gdyż takie działanie może bardzo je skrzywdzić.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie sugeruj się radami innych przy podejmowaniu kluczowych, życiowych decyzji. Chociaż rodzina i przyjaciele nie życzą ci źle, w głębi duszy to właśnie ty wiesz najlepiej, co jest dla ciebie dobre. Wiadomo, że lepiej jest dążyć do celu, mając poparcie innych, ale nie powinieneś rezygnować z marzeń, jeżeli bliscy będą mieć inne zdanie. Zaufaj swojej intuicji, podpowie ci najkorzystniejsze rozwiązania. Według horoskopu, na dobre wyjdzie ci powtórzenie zdobytej niegdyś wiedzy i powrót do dawnego hobby. Twoje sprawy zawodowe się ustabilizują, przez co zyskasz więcej czasu dla siebie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny głosi, że nastał dobry czas na zmiany. Powoli wkraczasz w nowy etap, który przyniesie wiele okazji do samorozwoju. Pożegnaj rutynę i zacznij żyć pełną piersią. Na twoją korzyść przemówią wszelkie metamorfozy wyglądu oraz zmiany w twoim otoczeniu. Nie wzbraniaj się przed spontanicznymi wyjazdami. Czas spędzony na łonie natury naładuje cię pozytywną energią i doda sił do dalszego działania.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie da się cofnąć wypowiedzianych pod wpływem emocji słów, ale jeszcze nie jest za późno, by załagodzić spór. Horoskop wraca jednak uwagę na fakt, że musisz działać szybko. Przez nieprzemyślane działanie bardzo zraniłeś osobę, która jest ci bliska. Zdobądź się na odwagę i przeproś ją za swoje zachowanie. Nawet jeżeli także nie jest bez winny, wyjdziesz lepiej, będąc osobą, która jako pierwsza wyciągnie dłoń na zgodę. Powinniście także szczerze porozmawiać i na spokojnie wyjaśnić sobie, dlaczego pewien temat tak bardzo was wyróżnił.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny przestrzega panny, by nie odkładały ważnych spraw na później, gdyż skumulują się i obarczą cię w najmniej dogodnym momencie. Nadchodzi napiętym okres pełen rozmaitych wyzwań. Póki masz czas, zadbaj o porządek w swoim najbliższy otoczeniu i naucz się planować. Czekasz na ważne wydarzenie, od którego będzie zależeć twoja najbliższa przyszłość. Niedokończone sprawy przemówią na twoją niekorzyść, dlatego bądź punktualny i pilnuj ważnych terminów.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie warto martwić się na zapas, gdy dobre nastawienie często odgrywa kluczową rolę w procesie dążenia do celu. Pewna osoba powierzy ci ważne zadanie, którego wykonanie trochę wykracza poza twoje kompetencje. Mimo wszystko warto jednak podjąć wyzwanie. Pamiętaj, że masz wokół sprawdzonych doradców, którzy w razie potrzeby chętnie posłużą dobrą radą. Kto pyta, nie błądzi, a dzięki pomocy innym zaoszczędzisz dużo czasu.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Bądź ostrożny. Horoskop dla skorpionów przeczuwa, że wkrótce do twojego życia wkroczy żądny sensacji plotkarz. W najbliższym czasie poznasz wielu ludzi. Nie można oceniać książki po okładce i z początku trudno ci będzie dostrzec wartościowe osoby. Bądź otwarty na ludzi, ale nie powierzaj innych ważnych spraw prywatnych. Słowa wyrwane z kontekstu i użyte w niedogodnym momencie, mogą doprowadzić do spory z osobą, na której bardzo ci zależy.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Od pewnego czasu są wyjątkowo nostalgiczne i pogrążone w zadumie. Przez przypadkowe spotkanie nagle wróciły wspomnienia z przeszłości i z perspektywy czasu, uświadomiłeś sobie, że nigdy do końca nie zamknąłeś pewnych rozdziałów. Horoskop radzi, byś zaufał intuicji. Jeżeli czujesz, że powinieneś odnowić pewną znajomość, podejmij próbę kontaktu. Nie masz nic do stracenia, a możesz sporo zyskać. Dopóki nie wyklarujesz pewnych spraw, będzie ci ciężko pójść do przodu.