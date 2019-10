Horoskop dzienny na niedzielę 20 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi niezwłocznie uporządkować bieżące sprawy. Zwróć uwagę, że ostatnimi czasy, zamiast skoncentrować na jednym ściśle ustalonym celu, zaczynasz chwytać się rozmaitych zajęć. Takie działania doprowadzą do chaosu w sprawach zawodowych i chociaż masz dużą wiedzę, działanie bez planu w tym przypadku będzie syzyfową pracą. Spróbuj ograniczyć błahe rozrywki i czynności, które rozpraszają twoją uwagę. Im szybciej skupisz się na działaniu, tym lepiej. W razie potrzeby zgłoś się o radę do osób starszy i bardziej doświadczonych. Podpowiedzą, jakie korki w będą najkorzystniejsze dla rozwoju twojej kariery. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że najwyższy czas na wprowadzenie zmian w procesie gospodarowania pieniędzy. Tym bardziej że na horyzoncie pojawią się nieoczekiwane wydatki. Powinieneś zacisnąć pasa i zrezygnować z droższych zakupów oraz dalszych wyjazdów. Los będzie ci za to sprzyjać w kwestiach towarzyskich. Relacje z osobą, za którą wcześniej nie przepadałeś, ulegną znacznej poprawie. Zjednoczycie siły, rozwiązując pewien poważny problem. Nie odmawiaj, gdy po wszystkim zaproponuje spotkanie lub sam wyjdź z taką inicjatywą. Ta znajomość ma szansę przerodzić się w przyjaźń, a może nawet coś więcej. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny przewiduje, że przed tobą pracowity dzień pełen rozmaitych wyzwań. Chociaż zacznie się łagodnie, w godzinach popołudniowych niespodziewanie zaczną piętrzyć się pewne problemy. Mimo przeciwności losu bądź zdeterminowany i nie trać motywacji. Masz w głowie dokładny plan działania. Pamiętaj, że twoje postępowanie ma określony cel i w dalszej perspektywie bardzo się opłaci. Uważaj na osoby spod znaków lwa i byka. Kieruje nimi zazdrość, przez co mogą udzielać nieszczerych rad. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny uprzedza, byś nie wdawał się w sprzeczki z osobami, które nie wnoszą dużo do twojego życia. Niepotrzebne zaangażowanie w cudze problemy tylko psuje ci nastrój i pogarsza twoje relacje ze znajomymi. Najlepiej postąpisz, ograniczając do minimum kontakt z wampirem energetycznym. Niedługo ktoś bliski przekaże ci ważną informację, przez którą zupełnie zmienisz podejście do pewnej sprawy. Pamiętaj jednak, że przedwczesne wyciąganie wniosków jest twoją słabą stroną. Dopóki nie będziesz pewien wszystkich, istotnych faktów, wstrzymaj się z osądem. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Pewnych rzeczy nie widać na pierwszym rzut oka, dlatego nie spiesz się z przedwczesnym osądem. Według horoskopu takie podejście powinno obowiązywać zarówno w kwestii działań najbliższych, jak i osób, z którymi łączą cię czysto służbowe relacje. Zwróć uwagę na fakt, że ostatnio brakuje ci cierpliwości, przez co nawet najmniejsze błahostki wyprowadzają cię z równowagi. Jeżeli nad sobą nie zapanujesz, możesz wywołać poważny konflikt. Burzliwy etap niebawem minie, ale na razie powinieneś zachować zimną krew. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop przepowiada, że niedługo zostaniesz wystawiony na pewną próbę. Obrona własnego zdania i trzymanie się konkretnych wartości wcale nie są łatwe, szczególnie w sytuacji gdy, wszyscy wokół zajmują odmienne stanowisko. Bądź asertywny i nie próbuj dopasowywać się na siłę do grona osób, które nie wnoszą zbyt wiele pozytywów do twojego życia. Chociaż jesteś pełen obaw wiedz, że twoja postawa zaimponuje tym, którzy cię nie doceniali. Nie bój się wyjść przed szereg i sugerować własnych rozwiązań. Twoje pomysły są dobre, musisz tylko przekonać do nich innych. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Lwy będą prawdziwymi duszami towarzystwa. Horoskop dostrzega, że gwiazdy obdarzą cię wyjątkowo pozytywną energią, która przyciągnie do ciebie ludzi. Nie odmawiaj spotkań towarzyskich, gdyż mogą wnieść do twojego życia coś wartościowego. Bez względu na to, czy zostaniesz zaproszony, czy sam zaprosisz do siebie gości, spodziewaj się bardzo dobrej zabawy. W godzinach wieczornych ktoś przekaże ci informację, która dodatkowo poprawi ci nastrój, rozwiewając wątpliwości w pewnej istotnej sprawie. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój horoskop dzienny radzi zachować czujność. Pewien znajomy spróbuje zagrać na twoich emocjach, powołując się na wydarzenia z przeszłości. Zamiast się obrażać, spróbuj przeanalizować motywy jego działania. Chociaż nie chce się do tego przyznać, ostatnio przechodzi trudniejszy okres, przez co jest drażliwy i skłonny do nagłych wybuchów. Nie unoś się gniewem, ale bądź wyrozumiały i zaproponuj szczerą, długą rozmowę. Jej rezultat będzie zaskakujący. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny przewiduje, że wkraczasz w nowy etap i potrzebujesz to podkreślić. Los sprzyja wszelkim metamorfozom i jeżeli zastanawiałeś się nad gruntowną zmianą w wyglądzie, dobrze zdecydować się na nią teraz. Pamiętaj, że najdrobniejsze detale mają znaczenie i często wpływają na znaczną poprawę naszego samopoczucia. Gwiazdy zwiastują ci także pomyślność w sprawach sercowych. Nie spędzaj wieczorów samotnie i otwórz się na ludzi. Emanujesz pozytywną energią, którą przyciągniesz nowych znajomych. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Ostatnio poświęciłeś czemuś bardzo dużo czasu. Wiele cię to kosztowało i jesteś wyczerpany. Horoskop przewiduje, że na efekty ciężkiej pracy przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Najbliższe godziny poświęć na odpoczynek. Zrobiłeś wszystko, aby sprawa zakończyła się sukcesem. Teraz odpowiedzialność leży w rękach kogoś innego. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Ostatnio zostałeś skrzywdzony. Potrzebujesz o tym porozmawiać, ale nie wiesz komu zaufać. Wybierz starannie osobę, której chcesz się zwierzyć. Jeśli znajdziesz właściwą osobę do rozmowy, otrzymasz od niej wsparcie, które pomoże ci w trudnym okresie. Jednak uważaj. W twoim otoczeniu jest plotkarz, który chętnie wykorzysta zdobyte informacje na twoją niekorzyść. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop dzienny przewiduje, że nadszedł czas na to, żeby w siebie uwierzyć. W najbliższym czasie warto wykazać się odwagą zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nie czekaj na znak z nieba. Weź los w swoje ręce i zawalcz o to, na czym ci zależy.