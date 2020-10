Horoskop dzienny na niedzielę 18 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Czas na przyjemności i dopieszczenie siebie. Partner będzie starał się sprawić Ci przyjemność, dzieci same sobie znajdą zajęcie a Ty nareszcie odpoczniesz. Wieczorem powspominacie początki waszej znajomości. Odżyją wspomnienia i emocje.

Ryby (19.02-20.03) Od rana będziesz pełna energii i będziesz mieć mnóstwo pomysłów. Co prawda nie wszystkie da się zrealizować w ciągu dnia jednak i tak wiele dziś zrobisz. Po południu jak nadal będzie roznosić Cię energia, wybierz się na spacer lub biegi.

Baran (21.03-19.04) Biada Partnerowi, jak dziś popsuje Ci humor. Nie dość, że wyciągniesz sprawy nawet sprzed kilku lat to nawet zapragniesz odegrać się. Do wieczora będziesz mieć już gorszy humor i żadne starania Partnera raczej go nie zmienią.