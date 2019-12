Horoskop dzienny na niedzielę 15 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 15 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny ma dobrą informację Jakieś dawne Twoje marzenia się dziś wreszcie spełnią. Choć już o nich zapomniałeś, przestałeś dążyć do realizacji, to one wrócą i same o sobie przypomną, choć chyba nie same, bo za sprawą Twoich bliskich. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Uwielbiasz, kiedy otacza Cię ład i harmonia, czujesz się wtedy szczęśliwy, spełniony i dumny, ale nie za bardzo lubisz uczestniczyć w tworzeniu tego ładu i porządku, dziś powinieneś zrobić wyjątek od reguły. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop wie, że nie lubisz być krytykowany, oceniany, a szczególnie kiedy są to negatywne słowa. Dziś ktoś z bliskich Ci osób niesprawiedliwie Cię oceni lub źle potraktuje, co doprowadzi Cię do wściekłości, a nawet do łez. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Mimo wyznaczonych na dziś obowiązków do zrobienia, Ty postanowisz sobie coś zupełnie odwrotnego, na zasadzie robota nie zając, nie ucieknie, a niedziela Twoim zdaniem jest do odpoczynku, co skwapliwie uczynisz. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Według horoskopu nie wiadomo dlaczego, bo realnych i widocznych powodów do tego nie będzie żadnych, ale Ty postanowisz się dziś posmucić, pomarudzić, poużalać nad sobą. No cóż, czasem lubisz się poczuć jak małe dziecko. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Wrażliwość i dobroduszność Raczka jest powszechnie znana, jednak dziś powinieneś się skupić na sobie, zaspokoić własne potrzeby, myśleć trochę egoistycznie, bo nikt w życiu nie jest ważniejszy niż Ty sam. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Zdaniem horoskopu dziś będziecie próbować poustawiać wszystko i wszystkich według swoich kryteriów, założeń i wizji, jak pionki na planszy. Każdemu przydzielisz zadanie, jednak sobie żadnego, oczywiście oprócz tego zarządzania. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Poczujecie dziś w swoich rękach jakąś formę władzy, zauważycie, że macie posłuch, że budzicie respekt, że liczą się z Waszym zdaniem, to dobrze być docenionym, tylko przez to za bardzo nie obrośnijcie w piórka. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny przewiduje kolejny dobry dzień dla Wag. Karta Słońca sprawi, że złapiecie wiatr w żagle. Wróci nadzieja na optymistyczne zakończenie Waszych ostatnich perypetii, widać już światełko w tunelu i nie będzie to pociąg. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Jak sobie coś narzucicie, to musicie to zrealizować, takie z Was uparciuchy, nie słuchacie żadnych rad, nie dajecie sobie przemówić do rozumu, trudno, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz-pretensje do siebie. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Zdaniem horoskopu Wy jak zwykle spędzicie dzień w rozjazdach. Trudno Wam usiedzieć dłużej w jednym miejscu, bo a nóż coś Wam umknie i coś ważnego przegapicie. Ciekawość świata jest ważniejsza niż stabilizacja i spokój rodziny. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca