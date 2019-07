Horoskop dzienny na niedzielę 14 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 14 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na niedzielę 14 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny przeczuwa, że ten dzień będzie dla wodników prawdziwym testem na asertywność. Już od dłuższego czasu masz styczność z toksyczną osobą, która emanuje pesymizmem. To wampir energetyczny karmiący się niepowodzeniami innych, który, upatrzył sobie w tobie osobę odpowiednią do wysłuchiwania historii o jego problemach. Pamiętaj, że wcale nie jesteś zmuszony do tego zmuszony, a kiedy nie zgadzasz się ze zdaniem znajomego, powiedz to wprost. Bycie szczerym wcale nie jest łatwe, choć pomogłoby ci rozwiązać więcej problemów, niż śmiesz przypuszczać.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu, ryby stoją teraz w obliczu poważnego dylematu. Ze wszystkich stron jesteś otoczony ludźmi, którzy dobrze ci życzą i każdy z nich próbuje doradzić najlepiej, jak może. W zaistniałej sytuacji powinieneś jednak polegać przede wszystkim na własnej intuicji. Nikt nie zna cię lepiej, niż ty sam i w głębi duszy czujesz, jaką decyzję powinieneś podjąć sam. Naturalne, że boisz się tak odważnego kroku. Skutki twojego wyboru będą odczuwalne, a jednak tak stan rzeczy może ci się spodoba. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Zamiast stać w martwym punkcie, wreszcie zrób pierwszy krok.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Znajomy, na którym dotychczas mogłeś polegać, zawiódł twoje zaufanie. Masz pełne prawo czuć się urażony, ale obrażanie się wcale nie zbliży cię do sedna problemu. Horoskop radzi, żebyś okazał okazać znajomemu trochę empatii i wysłuchał, co miał do powiedzenia. Wiedz, że w rzeczywistości wcale nie chciał cię skrzywdzić, a jego postępowanie było skutkiem nieuwagi i braku refleksji. Miej na względzie, że chociaż zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujecie, macie różne charaktery i poglądy na pewne sprawy, przez co inaczej interpretujecie te same wydarzenia. Jeżeli nie wyjaśnicie sytuacji wprost, nie odgadniecie, co dokładnie myśli druga osoba.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byki potrzebują gruntownych zmian. Na dobre wyjdą ci zarówno drobne zmiany otoczenia, jak i wizualne metamorfozy. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że ciągłe przebywanie w jednym miejscu szybko ci się nuży, odzierając z kreatywności i chęci do działania. Zdaniem horoskopu to dobry moment na wszelkiego rodzaju podróże. Często czerpiesz inspiracje z otoczenia, dlatego rutyna ma negatywny wpływ na twoją produktywność. Doskonałymi towarzyszami wycieczek będą rybi i lwy. Wesprą cię na duchu, a przy tym udzielą cennych wskazówek, dotyczących zmian w wyglądzie. Zakupy i wizyta u fryzjera lub kosmetyczki skutecznie poprawi ci nastrój.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop podpowiada, że powinieneś lepiej się cenić. Jeżeli wnikliwie przeanalizujesz swoje ostatnie postępowanie, zauważysz, bardzo często podejmujesz się wykonywania zadań, które w rzeczywistości są znaczenie poniżej twoich kompetencji. Taki stan rzecz może skutecznie nie tylko marnuje twój potencjał, ale również sprawa, że jesteś niedoceniany wśród innych. Zarówno twoja wiedza, jak i doświadczenie są wystarczająco duże, abyś wykonywał ambitniejsze zadania. Nie wmawiaj sobie, że wszystko jest w porządku, jeżeli obecne stanowisko nie daje ci żadnych możliwości rozwoju. Najwyższy czas, by porozmawiać z przełożonym lub poważnie zastanowić się nad zmianą pracy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Zgodnie z twoim dziennym horoskopem, choć nie będzie to proste, powinieneś wstrzymać się z przedwczesnym osądem. Nie oceniaj za szybko działań najbliższych, dopóki nie zrozumiesz ich motywacji i wnikliwie wysłuchaj współpracowników, nim posądzisz ich o brak rzetelności. Pamiętaj, że nieporozumienia są niezwykle częstą przyczyną problemów. Jeżeli będziesz cierpliwy i otwarty na to, co chcą przekazać ci inni, nie tylko unikniesz niesnasek, ale zyskasz również sympatię otoczenia. Ludzie cenią sobie twoją opinię, dlatego możesz wywierać na nich duży wpływ. Umiejętnie korzystaj z tej zdolności, a przyniesiesz korzyści dla obu stron.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop zapowiada, że ciężka praca nadeszła końca i wreszcie będziesz mógł pozwolić sobie na zasłużony odpoczynek. Chociaż myślami nadal krążysz wokół spraw służbowych, to nie wyjdzie ci na dobre. Podołałeś wielu wyzwaniom i powinieneś być z siebie dumny, a przez nadmiar pracy jesteś już osłabiony. W nadchodzącym okresie powstrzymaj się od dalekich wyjazdów oraz absorbujących zadań. Ukojenie przyniesie Ci relaks w domowym zaciszu lub swobodny wieczór z najbliższymi przyjaciółmi.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) W najbliższym czasie gwiazdy obdarzą panny powodzeniem w sprawach finansowych. Twój horoskop przeczuwa, że po trudnym okresie nareszcie przyjdzie lepszy czas, który przyniesie ze sobą długo oczekiwany przypływu gotówki. Mimo to powinieneś wyciągnąć wnioski z poprzednich doświadczeń i nie wydawać pieniędzy na błahostki. Umiejętność rozważnego gospodarowania posiadanymi środkami będzie szczególnie istotna, bo osiągnięcie pewnego celu, który jeszcze niedawno pozostawał poza twoim zasięgiem, stanie się bardziej prawdopodobne. Im szybciej zaczniesz oszczędzać, tym prędzej uda ci się dopiąć swego.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop zwiastuje wagom prawdziwe zamieszanie w życiu miłosnym. Nim się postrzeżesz, przypadkowy splot wydarzeń sprawi, że dawne uczucia odżyją. Nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia, gdyż jest to reakcja niezależna od ciebie. Typowe wagi są z natury sentymentalne, ale również bardzo pamiętliwe, przez co długo żywią urazę do osób, które nadepnęły im na odcisk. Tym razem, przerwa kontaktach z pewną osobą pomogła ci nabrać dystansu do pewnych spraw i zrozumieć błędy, które popełniłeś. Wiedz, że znajomy również przemyślał wiele kwestii. Szczera rozmowa dobrze by wam zrobiła.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop uprzedza, że w najbliższym czasie powinieneś szczególnie uważać na fałszywe osoby. Krąg twoich znajomych poszerzył się o nowe osoby, których nie zdążyłeś jeszcze bliżej poznać. Zwykle ufne i otwarte skorpiony, tym razem powinny kłaść szczególny nacisk na to, co i do kogo mówią. Nie zwierzaj się ze swoich sekretów, w obecności ludzi, do których nie masz pełnego zaufania. Przypadkowo wypowiedziane słowo, może przemówić na twoją niekorzyść. Wieczorem przyjdzie ci się zmierzyć z nieoczekiwanym problemem. Poradzisz sobie z nim szybciej, jeśli skorzystasz z pomocy przyjaciela.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Chociaż strzelce są z natury bardzo niecierpliwe, tym razem powinieneś zmienić podejście. Horoskop nie zaprzecza, że realizacja pewnego planu wymagała od ciebie ciężkiej pracy oraz licznych poświęceń. Nie oczekuj jednak natychmiastowych efektów. Chociaż odnosisz wrażenie, że sukces przychodzi innym zdecydowanie szybciej, wiedz, że to tylko złudzenie. Zwróć uwagę na fakt, że chociaż rezultat pracy innych jest szybciej widoczny, to właśnie tobie udaje się osiągnąć najtrwalsze efekty.